"Это самый позорный способ ведения боя. Россияне, я презираю каждого из вас". Комаров после ракетного обстрела Киева обратился к населению РФ

"Сегодня прошелся по местам ракетных атак по Киеву. Скажу, о чем думаю сейчас, пытаясь осмыслить то абсолютное зло, последствия которого увидел сегодня. Во всем, что нас окружает, есть правила. Гласные и негласные. Даже в преступных группировках есть правила и принципы. Война – не исключение, в ней есть правила. Россия сегодня их нарушала, все – гласные и негласные. Война должна проходить на поле боя, в зоне боевых действий. Не справляясь в честном бою, Россия вынесла войну за поле боя и перенесла в мирные города, – написал Комаров. – Это самый позорный способ ведения боя. Рашка, хочешь доказать, что ты такая большая и сильная страна? Докажи в честном бою – например, под Харьковом или Херсоном. Слабо?"
Комаров подчеркнул, что РФ способна только на то, чтобы "подло закидывать мирные города ракетами, убивать и калечить обычных людей".
"А в своих новостях врать и называть это "военными объектами". Поражает, что огромнейшая часть населения России стала душевнобольной. Русские, вопрос: "Чем вам не угодила детская площадка в парке Шевченко? Какой там военный объект уничтожен? Какие "нацисты и наемники" играли в песочнице, заставив вашу армию отправить в песок многомиллионную высокоточную ракету?" – обратился к подписчикам из РФ ведущий.
Он признался, что после увиденного испытывает презрение к российскому народонаселению.
"Я не уважаю вас, россияне. Я презираю ваше правительство и армию. Я презираю каждого из вас, кто рад этой войне", – подчеркнул он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.