"Это самый позорный способ ведения боя. Россияне, я презираю каждого из вас". Комаров после ракетного обстрела Киева обратился к населению РФ

"Сегодня прошелся по местам ракетных атак по Киеву. Скажу, о чем думаю сейчас, пытаясь осмыслить то абсолютное зло, последствия которого увидел сегодня. Во всем, что нас окружает, есть правила. Гласные и негласные. Даже в преступных группировках есть правила и принципы. Война – не исключение, в ней есть правила. Россия сегодня их нарушала, все – гласные и негласные. Война должна проходить на поле боя, в зоне боевых действий. Не справляясь в честном бою, Россия вынесла войну за поле боя и перенесла в мирные города, – написал Комаров. – Это самый позорный способ ведения боя. Рашка, хочешь доказать, что ты такая большая и сильная страна? Докажи в честном бою – например, под Харьковом или Херсоном. Слабо?"

Комаров подчеркнул, что РФ способна только на то, чтобы "подло закидывать мирные города ракетами, убивать и калечить обычных людей".

"А в своих новостях врать и называть это "военными объектами". Поражает, что огромнейшая часть населения России стала душевнобольной. Русские, вопрос: "Чем вам не угодила детская площадка в парке Шевченко? Какой там военный объект уничтожен? Какие "нацисты и наемники" играли в песочнице, заставив вашу армию отправить в песок многомиллионную высокоточную ракету?" – обратился к подписчикам из РФ ведущий.

Он признался, что после увиденного испытывает презрение к российскому народонаселению.

"Я не уважаю вас, россияне. Я презираю ваше правительство и армию. Я презираю каждого из вас, кто рад этой войне", – подчеркнул он.