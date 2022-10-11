"Не могу представить, какое горе переживает мой народ". Йовович отреагировала на ракетный обстрел Украины российскими оккупантами

"Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними", – написала артистка.

Она добавила, что была подавлена, узнав о ракетном обстреле Украины российской армией.

"В мире столько ненависти, репрессий и насилия. Меня тошнит от войны, тошнит от самоправедных людей, пытающихся заставить других поверить в то, во что они верят. Я скорблю вместе с [украинским] народом", – добавила Йовович.

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