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11 октября, 2022
 
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"Не могу представить, какое горе переживает мой народ". Йовович отреагировала на ракетный обстрел Украины российскими оккупантами

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Йовович: Я скорблю вместе с украинским народом
Йовович: Я скорблю вместе с украинским народом
Фото: ЕРА

Американская певица украинского происхождения Милла Йовович 10 октября, в день обстрела российскими оккупантами украинскими городов, осудила российскую агрессию против Украины. Свое заявление она разместила в Instagram.

"Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними",   написала артистка.

Она добавила, что была подавлена, узнав о ракетном обстреле Украины российской армией.

"В мире столько ненависти, репрессий и насилия. Меня тошнит от войны, тошнит от самоправедных людей, пытающихся заставить других поверить в то, во что они верят. Я скорблю вместе с [украинским] народом", – добавила Йовович.


Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.

Йовович после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает украинцев.

В конце мая 2022 года актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в голубом наряде от украинского дизайнера, а ее старшая дочь Эва Габо, сопровождавшая мать, выбрала для мероприятия желтое платье. "Цветом наших нарядов мы вместе с дочерью изобразили украинский флаг на красной дорожке", – написала Йовович.

Летом она приняла участие в проекте "Самые известные украинцы мира", записав слова поддержки украинцам.

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС Украины, на 21.00 10 октября, погибло 14 человек, ранены и травмированы 97 человек, более 1300 населенных пунктов по стране оставались обесточенными.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: обстрелы, война России против Украины, ракеты, Милла Йовович
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