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11 октября, 2022
 
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"Мне 75, а я не чувствую. Рядом смерть и бьют по Киеву". Нина Матвиенко записала обращение к проживающей в Великобритании дочери

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Нина Матвиенко дочери: Мы молитвой будем защищать Киев, любовью своей и песней
Нина Матвиенко  – дочери: Мы молитвой будем защищать Киев, любовью своей и песней
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Нина Матвиенко 10 октября, в день своего 75-летия, записала видео, в котором обратилась к проживающей в Великобритании дочери и коллеге Тоне Матвиенко. Ролик на своей странице в Instagram опубликовала дочь певицы.

"Доченька. Мне 75, а я не чувствую. И цветов много присылают. Дай бог, чтобы цветов было больше, чем этих ракет. И как-то все это объединить сложно  здесь праздник, а рядом смерть, огонь и бьют по Киеву. Мое 75-летие сильнее этих ракет, мой дух сильнее. У меня столько сил, протеста. Мы молитвой сегодня будем защищать Киев, любовью своей и песней", – сказала артистка.

Контекст:

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991 года Матвиенко была его солисткой. В 1975-м заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС Украины, на 21.00 10 октября, погибло 14 человек, ранены и травмированы 97 человек, более 1300 населенных пунктов по стране оставались обесточенными.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Киев, война России против Украины, ракеты, Нина Матвиенко
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