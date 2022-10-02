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02 октября, 2022
 
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"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео

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Нина Матвиенко: Так вкусно
Нина Матвиенко: Так вкусно
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Нина Матвиенко продегустировала десерт, созданный и названный летом 2022 года в честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Соответствующее видео опубликовано на странице музыкального проекта Muzvar в Instagram.

"Так вкусно. Такой вкусный, как Джонсон, потому что его хочется лизнуть того Джонсона все время. И патлы его хочется уложить на место, а потом думаю  пусть", – прокомментировала она на камеру вкус десерта.

"Ой, девочки, сама в Джонсонюка влюблена до умопомрачения, поэтому понимаю Ниночку Матвиенко очень даже хорошо", – отреагировали в сети.

Контекст:

7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.

Джонсон активно поддерживает Украину. Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Джонсон – иностранный лидер, у которого один из самых высоких показателей положительного отношения среди украинцев.

В начале июня Джонсона посвятили в казаки в Чернигове, политик также стал почетным гражданином Одессы. Летом 2022 года в ассортименте одной из киевских кофеен появился десерт под названием "Борис Джонсонюк" из слоеного теста в виде цветка. Кремовая верхушка десерта напоминает прическу Джонсона.

Теги: Борис Джонсон, Нина Матвиенко
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