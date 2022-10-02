"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео

"Так вкусно. Такой вкусный, как Джонсон, потому что его хочется лизнуть того Джонсона все время. И патлы его хочется уложить на место, а потом думаю – пусть", – прокомментировала она на камеру вкус десерта.

"Ой, девочки, сама в Джонсонюка влюблена до умопомрачения, поэтому понимаю Ниночку Матвиенко очень даже хорошо", – отреагировали в сети.

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