"Хочется лизнуть того Джонсона все время". Нина Матвиенко попробовала десерт, названный в честь бывшего премьер-министра Великобритании. Видео

"Так вкусно. Такой вкусный, как Джонсон, потому что его хочется лизнуть того Джонсона все время. И патлы его хочется уложить на место, а потом думаю – пусть", – прокомментировала она на камеру вкус десерта.
"Ой, девочки, сама в Джонсонюка влюблена до умопомрачения, поэтому понимаю Ниночку Матвиенко очень даже хорошо", – отреагировали в сети.
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7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.
Джонсон активно поддерживает Украину. Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Джонсон – иностранный лидер, у которого один из самых высоких показателей положительного отношения среди украинцев.
В начале июня Джонсона посвятили в казаки в Чернигове, политик также стал почетным гражданином Одессы. Летом 2022 года в ассортименте одной из киевских кофеен появился десерт под названием "Борис Джонсонюк" из слоеного теста в виде цветка. Кремовая верхушка десерта напоминает прическу Джонсона.