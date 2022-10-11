"Должен сгнить изнутри, чтобы было очень больно. Чтобы каждая его молекула кричала от боли". Притула рассказал, какой видит смерть Путина

"Самое худшее – что умрет он, наверное, очень спокойно. И это будет очень плохо. Мне очень сложно представить, как к нему могут добраться руки международного правосудия, – заявил Притула. – То есть для того, чтобы он "сел" и умирал где-то на параше, надо, чтобы его выдали. Это должна настолько поменяться власть, чтобы его выдали. Ну зафиксируют все военные преступления Путина, скажут: "Гаага заочно осудила Путина", – но как ты его достанешь? Кто поедет в бункер доставать через всю "Россию-матушку".

Притула отметил, что с учетом той беды, которую принес украинцам российский президент, он желает Путину "болючей смерти".

"Он должен сгнить изнутри, чтобы было очень больно. Очень бы хотелось, чтобы ему было максимально больно, чтобы каждая его клетка, каждая молекула кричала от боли, – заявил Притула. – Я очень искренне ему этого желаю – умирать в страшных муках".