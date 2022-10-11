Бульвар Шоубиз
 
11 октября, 2022
 
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"Должен сгнить изнутри, чтобы было очень больно. Чтобы каждая его молекула кричала от боли". Притула рассказал, какой видит смерть Путина

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Американские СМИ писали, что Путин весной 2022 года прошел курс лечения от рака на поздней стадии
Американские СМИ писали, что Путин весной 2022 года прошел курс лечения от рака на поздней стадии
Фото: ЕРА

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула в интервью, которое вышло 9 октября на украинском YouTube-канале "Ґрунт", рассказал, какой видит смерть президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Самое худшее – что умрет он, наверное, очень спокойно. И это будет очень плохо. Мне очень сложно представить, как к нему могут добраться руки международного правосудия, – заявил Притула. – То есть для того, чтобы он "сел" и умирал где-то на параше, надо, чтобы его выдали. Это должна настолько поменяться власть, чтобы его выдали. Ну зафиксируют все военные преступления Путина, скажут: "Гаага заочно осудила Путина", – но как ты его достанешь? Кто поедет в бункер доставать через всю "Россию-матушку".

Притула отметил, что с учетом той беды, которую принес украинцам российский президент, он желает Путину "болючей смерти".

"Он должен сгнить изнутри, чтобы было очень больно. Очень бы хотелось, чтобы ему было максимально больно, чтобы каждая его клетка, каждая молекула кричала от боли, – заявил Притула. – Я очень искренне ему этого желаю – умирать в страшных муках".

Контекст:

1 апреля 2022 года вышло расследования российских журналистов "Проекта", в котором говорится, что Путина в поездках сопровождает группа врачей, среди которых хирург-онколог, и что он в начале 2000-х получил травму спины, упав с лошади.

О том, что Путин серьезно болен, а в РФ уже начались процессы, которые приведут к смене власти, говорил в мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его оценке, у главы Кремля "как минимум несколько лет еще есть" и "надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит". Буданов тоже подтверждал, что было покушение на Путина.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови и проблемы со спиной могут быть результатом приема стероидов. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак.

6 июня американский журнал Newsweek написал, что в марте на него было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Сергей Притула
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