Кулеба: После смерти Путина в РФ будет сложнейший период. И он будет нести Украине не меньшие проблемы, чем сам Путин

Кулеба: Вопреки святой вере европейцев, что свобода в России возможна, практика историческая показывает, что это не так Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, каким он видит будущее России.

"Будет сложнейший период после смерти Путина. Сложнейший. Потому что страна отвыкла жить без своего кормчего. И этот период будет нести Украине не меньшие проблемы, чем сам Путин. Единственное, что будет лучше, – что, конечно, у Путина есть личная obsession насчет Украины... Личная одержимость Украиной", – сказал Кулеба.

По его мнению, Путин был "достаточно успешным лидером", но трижды в жизни он обжегся, и все три раза – это была Украина. Теперь, по словам главы МИД, украинцы для Путина – "личное оскорбление".

Кулеба отметил, что, хотя многие сейчас обсуждают потенциальный распад России, "это очень пока гипотетический сценарий".

"Я понимаю трезво, что пока Путин жив, будет приблизительно так, как есть. После него Россия попадет в глубочайший кризис, из которого выйдет новая Россия. Либо еще более деспотичная, либо более свободная. Но если она будет свободная, то вскоре после этого этапа она опять сползет в деспотию, потому что вопреки святой вере европейцев и европейских интеллектуалов, что свобода в России возможна, практика историческая показывает, что это не так", – подытожил Кулеба.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube