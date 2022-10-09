Путин впервые прокомментировал подрыв Крымского моста. Обвинил спецслужбы Украины

"Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ", – сказал российский президент

Он заявил, что "авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины".

В свою очередь Бастрыкин добавил, что к произошедшему причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.