Охрана Крымского моста обходится РФ в $32 млн в год – СМИ

В частности, ФГУП "Управление ведомственной охраны минтранса России" до конца июля 2022 года получало по госконтрактам на охрану моста около 53 млн руб. ($850 тыс.) в месяц, в августе контракт подорожал до 66,85 млн руб. ($1,07 млн). В целом охрана автомобильной части моста в 2022 году должна стоить бюджету около 700 млн руб. ($11,2 млн).

Также ФГУП в апреле 2022 года получило госконтракт на 617,9 млн руб. ($9,91 млн) на дооснащение моста "техническими средствами обеспечения транспортной безопасности". Почти треть этой суммы (197 млн руб. или $3,6 млн) подрядчик уже получил, но пока разработал лишь рабочую документацию для этого проекта всего на 17 млн руб. ($270 тыс.).

За охрану железнодорожной составляющей моста отвечает Южный филиал ФГУП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" – госконтракт на эти услуги в 2022 году стоит 937 млн руб. ($15 млн). А 27 февраля – после вторжения в Украину – ФГУП получил дополнительно 70 млн руб. ($1,1 млн) на содержание систем безопасности железнодорожной составляющей моста.

В контракте на охрану железнодорожного моста прямо указано, что охраняться должно и "подмостовое пространство" и подходы к мосту.

В контракте на охрану автомобильного моста есть положение о том, что стрелки из групп быстрого реагирования должны дислоцироваться среди прочего в таких местах, как арочные пролеты, технологические туннели и технологические ворота у опор моста.