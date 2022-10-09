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Охрана Крымского моста обходится РФ в $32 млн в год – СМИ

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Взрыв на мосту произошел утром 8 октября
Взрыв на мосту произошел утром 8 октября
Фото: EPA

В 2022 году федеральные структуры РФ заключили госконтракты на обеспечение безопасности Крымского моста на сумму более 2 млрд руб. ($35 млн). Такие цифры привели 8 октября журналисты "Русской службы BBC".

В частности, ФГУП "Управление ведомственной охраны минтранса России" до конца июля 2022 года получало по госконтрактам на охрану моста около 53 млн руб. ($850 тыс.) в месяц, в августе контракт подорожал до 66,85 млн руб. ($1,07 млн). В целом охрана автомобильной части моста в 2022 году должна стоить бюджету около 700 млн руб. ($11,2 млн).

Также ФГУП в апреле 2022 года получило госконтракт на 617,9 млн руб. ($9,91 млн) на дооснащение моста "техническими средствами обеспечения транспортной безопасности". Почти треть этой суммы (197 млн руб. или $3,6 млн) подрядчик уже получил, но пока разработал лишь рабочую документацию для этого проекта всего на 17 млн руб. ($270 тыс.).

За охрану железнодорожной составляющей моста отвечает Южный филиал ФГУП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" – госконтракт на эти услуги в 2022 году стоит 937 млн руб. ($15 млн). А 27 февраля – после вторжения в Украину – ФГУП получил дополнительно 70 млн руб. ($1,1 млн) на содержание систем безопасности железнодорожной составляющей моста.

В контракте на охрану железнодорожного моста прямо указано, что охраняться должно и "подмостовое пространство" и подходы к мосту.

В контракте на охрану автомобильного моста есть положение о том, что стрелки из групп быстрого реагирования должны дислоцироваться среди прочего в таких местах, как арочные пролеты, технологические туннели и технологические ворота у опор моста.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, взрыв, Крымский мост, охрана
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