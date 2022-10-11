В Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях сработала ПВО, сбито несколько ракет и дрон

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram, что около 10 утра над одним из районов области была сбита российская ракета.
Позже он написал об еще одной удачной работе ПВО.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что в Одесской и Николаевской области противовоздушные силы "сработали на пятерочку".
В Хмельницкой области Вооруженные силы Украины сбили иранский дрон-камикадзе "Shahed-136". Об этом в Telegram сообщил руководитель ОВА Сергей Гамалий.
Утром 11 октября Россия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе. Оперативное командование "Юг" сообщило, что над Николаевской областью Силам противовоздушной обороны удалось сбить пять иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, которые используют оккупанты. Еще три дрона уничтожены над Одесской областью.
Всего по данным Генштаба ВСУ, за сутки украинские военные сбили 17 вражеских беспилотников и 46 ракет оккупантов.