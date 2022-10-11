В Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях сработала ПВО, сбито несколько ракет и дрон

За сутки украинские военные уничтожили 17 вражеских беспилотников и сбили 46 ракет Фото: ЕРА

Противовоздушные силы Вооруженных сил Украины проинформировали , что коло 7 утра в районе Каспийского моря была задействована стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555, говорится в сообщении.



Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram, что около 10 утра над одним из районов области была сбита российская ракета.

Позже он написал об еще одной удачной работе ПВО.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что в Одесской и Николаевской области противовоздушные силы "сработали на пятерочку".

В Хмельницкой области Вооруженные силы Украины сбили иранский дрон-камикадзе "Shahed-136". Об этом в Telegram сообщил руководитель ОВА Сергей Гамалий.