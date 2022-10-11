ВСУ за сутки ликвидировали около 240 оккупантов, сбили самолет и 46 ракет – Генштаб

Оккупанты за сутки потеряли девять танков, сообщил Генштаб ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском, авдеевском и краматорском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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