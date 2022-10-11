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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во Львовской области полностью восстановлена подача воды и электричества – ОВА

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Удары российских оккупантов 10 октября были направлены на объекты критической и энергоинфраструктуры
Удары российских оккупантов 10 октября были направлены на объекты критической и энергоинфраструктуры
Фото: Максим Козицький / Telegram

Во Львове, где 10 октября российские ракеты попали в объекты инфраструктуры, восстановлено электроснабжение. Об этом глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram.

По его словам, облэнерго подключило к сети все населенные пункты Львовской области.

Также в полном объеме восстановлено подача воды, проинформировал Козицкий.

"Благодарю специалистов "Львовоблэнерго", "Укрэнерго", ГСЧС, которые помогли быстро справиться с последствиями массированного удара", – говорится в сообщении.

Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. После утренних взрывов в городе возникли перебои со светом. Днем сообщалось, что обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работал городской электротранспорт.

Контекст:

Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

Теги: водоснабжение, Львовская область, электроснабжение, Львовская ОГА, война России против Украины, ракеты, Максим Козицкий
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