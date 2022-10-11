Во Львовской области полностью восстановлена подача воды и электричества – ОВА

По его словам, облэнерго подключило к сети все населенные пункты Львовской области.

Также в полном объеме восстановлено подача воды, проинформировал Козицкий.

"Благодарю специалистов "Львовоблэнерго", "Укрэнерго", ГСЧС, которые помогли быстро справиться с последствиями массированного удара", – говорится в сообщении.

Львов в числе других украинских городов 10 октября подвергся ракетной атаке российских оккупантов, направленной прежде всего на объекты критической и энергоинфраструктуры. После утренних взрывов в городе возникли перебои со светом. Днем сообщалось, что обесточен почти весь Львов (до 90% территории), не работал городской электротранспорт.

Контекст:

Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.