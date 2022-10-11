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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ сократила корабельную группировку в Черном море, но угроза ракетных атак остается актуальной – ОК "Юг"

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В Черном море остаются два носителя ракет "Калибр"
В Черном море остаются два носителя ракет "Калибр"
Фото: EPA

Россия сократила свою корабельную группировку в Черном море. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 11 октября.

"В Черном море корабельная группировка врага снова уменьшена вдвое. Общее количество – шесть боевых кораблей маневрируют у побережья Крыма. Два надводных ракетоносителя наготове с 16 "Калибрами" на бортах", – сообщили в пресс-центре.

В ОК "Юг" подчеркнули, что угроза ракетных ударов, атак дронов-камикадзе, диверсий и артиллерийских обстрелов остается актуальной и призвали не игнорировать сигналы тревоги.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/430700115838291/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет

Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
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