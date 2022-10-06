США отправили новый авианосец во главе ударной группы на учения в Атлантический океан

Новый авианосец будет работать с воздушными, морскими и наземными средствами союзников и стран – партнеров НАТО Фото: navy.mil

Командир авианосной ударной группы, адмирал Грег Хаффман отметил, что развертывание дает возможность еще больше расширить эксплуатационные возможности нового авианосца и продемонстрировать преимущества, которые он "привносит в будущее морской авиации".

В ВМС США заявили, что инновации и функциональная совместимость являются ключевыми моментами развертывания авианосца, что позволяет странам-союзникам и партнерам "укреплять коллективную оборону Атлантики, а также развивать интеграцию для будущих операций".

Во время развертывания новый авианосец будет работать с воздушными, морскими и наземными средствами союзников и стран – партнеров НАТО. В частности, будут учебные мероприятия, включая дальние морские удары, противовоздушную оборону, распределенные морские операции и другое.

В развертывании задействовано около 9000 человек из девяти стран, 20 кораблей и 60 самолетов. Кроме США, в учениях примут участие Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Швеция.