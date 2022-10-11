За сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районе пяти населенных пунктов – Генштаб

Атаки отражены в районе Бахмута, Бахмутского, Майорска, Соледара и Первомайского.

"Противник продолжает нести потери. Так, 9 октября текущего года в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области наши воины уничтожили около 15 единиц вражеской военной техники. 10 октября в районе населенного пункта Берислав был поражен ангар с военной техникой противника, потери уточняются", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла шесть ударов.

"Подтверждено поражение четырех мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25. Ракетные войска и артиллерия за прошлые сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 противника и один склад с боеприпасами", – проинформировали в Генштабе.