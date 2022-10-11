Россияне выпустили по Запорожью 12 ракет С-300, погиб один человек – глава ОВА

Две ракеты попали в автосалон, погиб один человек. Вследствие обстрела возник пожар, спасатели его потушили.
"Остальные ракеты поразили учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория. У каждого из нас в это утро вера в одно – выстоим и победим!" – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.