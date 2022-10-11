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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне выпустили по Запорожью 12 ракет С-300, погиб один человек – глава ОВА

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Россияне обстреляли Запорожье в ночь на 11 октября
Россияне обстреляли Запорожье в ночь на 11 октября
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Войска РФ ночью 11 октября обстреляли Запорожье 12 ракетами С-300. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

Две ракеты попали в автосалон, погиб один человек. Вследствие обстрела возник пожар, спасатели его потушили.

"Остальные ракеты поразили учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория. У каждого из нас в это утро вера в одно – выстоим и победим!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, Александр Старух
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