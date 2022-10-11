Россияне выпустили по Запорожью 12 ракет С-300, погиб один человек – глава ОВА

Две ракеты попали в автосалон, погиб один человек. Вследствие обстрела возник пожар, спасатели его потушили.

"Остальные ракеты поразили учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория. У каждого из нас в это утро вера в одно – выстоим и победим!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)