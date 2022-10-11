Российские оккупанты обстреляли Запорожье – глава ОВА

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Он добавил, что информация о разрушениях и пострадавших выясняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.