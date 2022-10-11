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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы
Оккупанты обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Войска РФ в ночь на 11 октября вновь обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Оккупанты обстреливали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы из реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерии. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В Никополе повреждена заправка и магазин. В Червоногригорьевской общине несколько домов разрушены, десяток поврежден. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. В Марганецкой и Мировской общинах идет обследование территорий. Детали обстрелов выясняются. По Синельниковскому району россияне ударили из "Торнадо-С" по Великомихайловской общине. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.

В Криворожском районе оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов", в Большой Костромке разрушен школьный спортзал.

"В Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более 4000 семей. Энергетики продолжают работу", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты атакуют  Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

С 12 июля враг системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал глава РВА Евгений Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Град, РСЗО Ураган, Валентин Резниченко, война России против Украины
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