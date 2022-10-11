Ночью оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области – глава ОВА

Оккупанты обстреливали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы из реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерии. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В Никополе повреждена заправка и магазин. В Червоногригорьевской общине несколько домов разрушены, десяток поврежден. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. В Марганецкой и Мировской общинах идет обследование территорий. Детали обстрелов выясняются. По Синельниковскому району россияне ударили из "Торнадо-С" по Великомихайловской общине. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.

В Криворожском районе оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов", в Большой Костромке разрушен школьный спортзал.

"В Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более 4000 семей. Энергетики продолжают работу", – добавил глава ОВА.