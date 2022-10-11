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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 октября оккупанты нанесли по Украине 61 ракетный и 32 авиаудара, украинская ПВО сбила 73 воздушные цели – Генштаб ВСУ

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Оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Украину 10 октября
Оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Украину 10 октября
Фото: EPA

За сутки 10 октября российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 11 октября.

Также оккупанты совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. Погибли и ранены мирные граждане Украины. Угроза нанесения врагом ракетных ударов по критической инфраструктуре и мирным кварталам остается", – сообщили в Генштабе.

Подразделения противовоздушной обороны за день уничтожили 73 воздушные цели, из которых 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.

Кроме этого из минометов, артиллерии и танков оккупанты вели обстрелы в районе населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

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Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС Украины, на 21.00 10 октября, погибло 14 человек, ранены и травмированы 97 человек, более 1300 населенных пунктов по стране оставались обесточенными.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, РСЗО, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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