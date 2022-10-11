10 октября оккупанты нанесли по Украине 61 ракетный и 32 авиаудара, украинская ПВО сбила 73 воздушные цели – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. Погибли и ранены мирные граждане Украины. Угроза нанесения врагом ракетных ударов по критической инфраструктуре и мирным кварталам остается", – сообщили в Генштабе.

Подразделения противовоздушной обороны за день уничтожили 73 воздушные цели, из которых 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.

Кроме этого из минометов, артиллерии и танков оккупанты вели обстрелы в районе населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.