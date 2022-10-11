"Вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен". Залужный показал схему ракетного удара оккупантов по Украине

"Это схема нанесения государством-агрессором РФ ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Ситуация по состоянию на 10.20 – 11.00. Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136", – пояснил главком ВСУ.

Залужный отметил, что силы противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины и украинские зенитные расчеты уничтожили большинство ракет и боеприпасов противника.

В условиях такой интенсивности нанесения ударов одновременно по всем направлениям украинские защитники \продемонстрировали профессионализм и преданность делу, подчеркнул он.

"Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которые к тому же есть в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов", – подытожил Залужный.