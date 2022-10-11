Кислица: Россия доказала, что является террористическим государством

Он отметил, что в ООН "не должны быть допущены нации, исповедующие доктрины агрессии и войны". Нельзя надеяться на "стабильный и разумный мир", пока рядом существует "нестабильная и безумная диктатура", заявил Кислица.
"Террористическая Россия обстреляла столицу Киев и многие другие украинские города по всей стране не менее чем 84 ракетами и двумя десятками БПЛА. Энергетические объекты, жилые дома, школы и университеты, музеи и перекрестки в центре города были в числе целей, которые позже минобороны России признало легитимными", – заявил посол Украины в ООН.
По его мнению, в этот день весь мир увидел "истинное лицо террористического государства, убивающего украинский народ".
"Нанося ракетные удары по мирным жителям, спящим в своих домах или спешащим на работу, по детям, идущим в школу, Россия еще раз доказала, что является террористическим государством, которое необходимо сдерживать самым решительным образом", – заявил Кислица.
По его мнению, слова не влияют на Россию, которая занимает место в Совете Безопасности и имеет право блокировать любые его действия по восстановлению международного мира и безопасности. Поэтому он призвал предотвратить дальнейшие "чудовищные злодеяния" в рамках ООН.
"За российской делегацией, когда она входит в Генеральную Ассамблею, остается кровавый след. И зал наполняется запахом тлеющей человеческой плоти. Это то, что мы слишком долго терпели в Сирии, это то, что происходит сегодня в Украине. Тот же диктатор в Кремле, те же российские генералы, известные своей тактикой выжженной земли в войнах, которые вели в Сирии и Чечне, а сегодня и в Украине", – подчеркнул Кислица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
30 сентября вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.
В результате ракетной атаки российских войск, которой подверглись несколько городов Украины, погибло 14 человек, ранены и травмированы 97 человек, заявили в ГСЧС.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.