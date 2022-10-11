Кислица: Россия доказала, что является террористическим государством

Он отметил, что в ООН "не должны быть допущены нации, исповедующие доктрины агрессии и войны". Нельзя надеяться на "стабильный и разумный мир", пока рядом существует "нестабильная и безумная диктатура", заявил Кислица.

"Террористическая Россия обстреляла столицу Киев и многие другие украинские города по всей стране не менее чем 84 ракетами и двумя десятками БПЛА. Энергетические объекты, жилые дома, школы и университеты, музеи и перекрестки в центре города были в числе целей, которые позже минобороны России признало легитимными", – заявил посол Украины в ООН.

По его мнению, в этот день весь мир увидел "истинное лицо террористического государства, убивающего украинский народ".

"Нанося ракетные удары по мирным жителям, спящим в своих домах или спешащим на работу, по детям, идущим в школу, Россия еще раз доказала, что является террористическим государством, которое необходимо сдерживать самым решительным образом", – заявил Кислица.

По его мнению, слова не влияют на Россию, которая занимает место в Совете Безопасности и имеет право блокировать любые его действия по восстановлению международного мира и безопасности. Поэтому он призвал предотвратить дальнейшие "чудовищные злодеяния" в рамках ООН.

"За российской делегацией, когда она входит в Генеральную Ассамблею, остается кровавый след. И зал наполняется запахом тлеющей человеческой плоти. Это то, что мы слишком долго терпели в Сирии, это то, что происходит сегодня в Украине. Тот же диктатор в Кремле, те же российские генералы, известные своей тактикой выжженной земли в войнах, которые вели в Сирии и Чечне, а сегодня и в Украине", – подчеркнул Кислица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

30 сентября вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".