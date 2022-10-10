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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Многочисленные ракетные удары по Украине – ответ Путина всем "миротворцам"

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Дмитрий Кулеба срочно возвращается в Украину
Дмитрий Кулеба срочно возвращается в Украину
Фото: EPA

Ракетные удары по Украине говорят о том, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя о чем-либо договариваться. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter 10 октября.

"Многочисленные российские ракетные удары по всей Украине. Единственная тактика Путина – террор против мирных украинских городов. Но он не сломает Украину. Это также его ответ всем "миротворцам", которые хотят поговорить с ним о мире: Путин – террорист, говорящий ракетами", – написал Кулеба.

Также он заявил, что не считает ракетную атаку на Украину ответом на частичное обрушение Крымского моста 8 октября.

"Россия и до моста постоянно обстреливала Украину ракетами. Путин в отчаянии из-за поражений на полях сражений и использует ракетный террор, чтобы попытаться изменить ход войны в свою пользу. Этот бред о том, что Путина "спровоцировали", должен прекратиться. Его не нужно ничем "провоцировать" на совершение гнусных преступлений. Прошу международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют", – заявил он.

Министр сообщил, что с утра находится в постоянном контакте с партнерами, чтобы координировать решительный ответ на атаки россиян. Кулеба также прерывает свой африканский тур и немедленно возвращается в Украину. 

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.

Помощник главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, агрессия, Дмитрий Кулеба, обстрелы, война России против Украины
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