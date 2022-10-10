Кулеба: Многочисленные ракетные удары по Украине – ответ Путина всем "миротворцам"

"Многочисленные российские ракетные удары по всей Украине. Единственная тактика Путина – террор против мирных украинских городов. Но он не сломает Украину. Это также его ответ всем "миротворцам", которые хотят поговорить с ним о мире: Путин – террорист, говорящий ракетами", – написал Кулеба.
Численні російські ракетні удари по всій Україні. Єдина тактика Путіна – терор проти мирних українських міст, але він не зламає Україну. Це також його відповідь усім «умиротворювачам» у світі, які хочуть поговорити з ним про мир: Путін – терорист, який розмовляє ракетами.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022
Также он заявил, что не считает ракетную атаку на Украину ответом на частичное обрушение Крымского моста 8 октября.
"Россия и до моста постоянно обстреливала Украину ракетами. Путин в отчаянии из-за поражений на полях сражений и использует ракетный террор, чтобы попытаться изменить ход войны в свою пользу. Этот бред о том, что Путина "спровоцировали", должен прекратиться. Его не нужно ничем "провоцировать" на совершение гнусных преступлений. Прошу международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют", – заявил он.
This nonsense about Putin being “provoked” must stop. He does not need anything to “provoke” him in order to commit heinous crimes. I ask international media to stop shifting the blame on the victim of aggression by suggesting that Putin “responds” or is being “provoked” 2/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022
Министр сообщил, что с утра находится в постоянном контакте с партнерами, чтобы координировать решительный ответ на атаки россиян. Кулеба также прерывает свой африканский тур и немедленно возвращается в Украину.
I am in constant contact with partners since early morning today to coordinate a resolute response to Russians attacks. I am also interrupting my Africa tour and heading back to Ukraine immediately.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
Помощник главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.