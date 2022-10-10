Кулеба: Многочисленные ракетные удары по Украине – ответ Путина всем "миротворцам"

"Многочисленные российские ракетные удары по всей Украине. Единственная тактика Путина – террор против мирных украинских городов. Но он не сломает Украину. Это также его ответ всем "миротворцам", которые хотят поговорить с ним о мире: Путин – террорист, говорящий ракетами", – написал Кулеба.

Численні російські ракетні удари по всій Україні. Єдина тактика Путіна – терор проти мирних українських міст, але він не зламає Україну. Це також його відповідь усім «умиротворювачам» у світі, які хочуть поговорити з ним про мир: Путін – терорист, який розмовляє ракетами. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Также он заявил, что не считает ракетную атаку на Украину ответом на частичное обрушение Крымского моста 8 октября.

"Россия и до моста постоянно обстреливала Украину ракетами. Путин в отчаянии из-за поражений на полях сражений и использует ракетный террор, чтобы попытаться изменить ход войны в свою пользу. Этот бред о том, что Путина "спровоцировали", должен прекратиться. Его не нужно ничем "провоцировать" на совершение гнусных преступлений. Прошу международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют", – заявил он.

This nonsense about Putin being “provoked” must stop. He does not need anything to “provoke” him in order to commit heinous crimes. I ask international media to stop shifting the blame on the victim of aggression by suggesting that Putin “responds” or is being “provoked” 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Министр сообщил, что с утра находится в постоянном контакте с партнерами, чтобы координировать решительный ответ на атаки россиян. Кулеба также прерывает свой африканский тур и немедленно возвращается в Украину.