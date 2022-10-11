Кулеба заявил, что никто из международных партнеров не решился говорить о переговорах с Путиным после ракетной атаки

Кулеба рассказал, что все сегодняшние собеседники высказали соболезнования Украине, на что он им ответил, что Украине нужны системы ПВО и ПРО.

Глава МИД отметил, что министерства обороны и внутренних дел предоставили его министерству список необходимого, чтобы дипломаты могли договариваться о дальнейшем сотрудничестве и поставках помощи Украине. Кулеба добавил, что теперь нужна помощь не только военная, а также для решения проблем, с которыми столкнулась Украина после ракетных ударов, в частности в энергетической сфере.

Также он отметил: никто из международных партнеров не решился говорить о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы хоть и дипломаты, но мы в последние дни, когда кто-то пытается сказать слово "переговоры", просто затыкаем рот. Потому что после того, что сделала Россия... вывод только один, и президент об этом четко сказал: российские ракеты и есть ответ России на переговоры. Не нужно играть с нами в эту игру", – сказал Кулеба.