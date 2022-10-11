Кулеба заявил, что никто из международных партнеров не решился говорить о переговорах с Путиным после ракетной атаки

Кулеба рассказал, что все сегодняшние собеседники высказали соболезнования Украине, на что он им ответил, что Украине нужны системы ПВО и ПРО.
Глава МИД отметил, что министерства обороны и внутренних дел предоставили его министерству список необходимого, чтобы дипломаты могли договариваться о дальнейшем сотрудничестве и поставках помощи Украине. Кулеба добавил, что теперь нужна помощь не только военная, а также для решения проблем, с которыми столкнулась Украина после ракетных ударов, в частности в энергетической сфере.
Также он отметил: никто из международных партнеров не решился говорить о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы хоть и дипломаты, но мы в последние дни, когда кто-то пытается сказать слово "переговоры", просто затыкаем рот. Потому что после того, что сделала Россия... вывод только один, и президент об этом четко сказал: российские ракеты и есть ответ России на переговоры. Не нужно играть с нами в эту игру", – сказал Кулеба.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе.
В результате ракетного удара погибло 14 человек, остаются обесточенными более 1300 населенных пунктов, заявили в ГСЧС.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.