В Генассамблее ООН Россия второй раз добивалась тайного голосования по резолюции о ее агрессии против Украины

Несколько дней назад Россия уже пыталась добиться такого решения, но Генассамблея отвергла такое предложение. 7 октября агентство Associated Press предположило, что Россия надеется, что в случае тайного голосования получит большую поддержку своей позиции не поддерживать резолюцию.

10 октября российская делегация по-разному пыталась добиться тайного голосования, но большинство делегаций эту позицию не поддержали.

В частности, во время одного из голосований за тайное голосование отдали голоса 16 стран: Беларусь, Казахстан, Россия, Эритрея, Коморские Острова, Иран, Сирия, Судан, Никарагуа, Куба, КНДР, Мали, Ливан, Египет, Китай и Центральноафриканская Республика. В то же время против были 104 делегации.

Не сумев добиться тайного голосования, делегация России предложила сразу проголосовать резолюцию, а затем приступить к дебатам. Однако председательствующий решил, что вопрос будут рассматривать согласно регламенту: сначала – дебаты, затем – голосование.

Дебаты могут продолжаться до 13 октября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

30 сентября вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".