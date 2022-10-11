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В Генассамблее ООН Россия второй раз добивалась тайного голосования по резолюции о ее агрессии против Украины

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Позицию России поддержали 15 стран
Позицию России поддержали 15 стран
Фото: ЕРА

10 октября Генеральная Ассамблея ООН отвергла предложение российской делегации провести тайное голосование по резолюции с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Трансляцию заседания вело Общественное.

Несколько дней назад Россия уже пыталась добиться такого решения, но Генассамблея отвергла такое предложение. 7 октября агентство Associated Press предположило, что Россия надеется, что в случае тайного голосования получит большую поддержку своей позиции не поддерживать резолюцию.

10 октября российская делегация по-разному пыталась добиться тайного голосования, но большинство делегаций эту позицию не поддержали.

В частности, во время одного из голосований за тайное голосование отдали голоса 16 стран: Беларусь, Казахстан, Россия, Эритрея, Коморские Острова, Иран, Сирия, Судан, Никарагуа, Куба, КНДР, Мали, Ливан, Египет, Китай и Центральноафриканская Республика. В то же время против были 104 делегации.

Не сумев добиться тайного голосования, делегация России предложила сразу проголосовать резолюцию, а затем приступить к дебатам. Однако председательствующий решил, что вопрос будут рассматривать согласно регламенту: сначала – дебаты, затем – голосование.

Дебаты могут продолжаться до 13 октября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

30 сентября вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ.

5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Иран, Египет, Китай, Беларусь, КНДР, Куба, ООН, Сирия, Казахстан, война, Никарагуа, агрессия, аннексия, дебаты, Мали, Судан, независимость, резолюция, голосование, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, суверенитет, Эритрея, заседание
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