Рада призвала ООН, ЕС и Совет Европы создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины

Соответствующий проект постановления №8094 на заседании парламента 7 октября поддержали 283 нардепа, отмечается в картке документа, опубликованном на сайте Рады.
По данным Офиса генпрокурора, украинские правоохранители зарегистрировали 37 706 преступлений агрессии и военных преступлений России в Украине и 16 779 преступлений против нацбезопасности, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
"В магистральном деле по агрессии РФ 626 подозреваемых – представителей военно-политического руководства РФ. Это – министры, депутаты, военное командование, чиновники, руководители правоохранительных ведомств, разжигатели войны и пропагандисты Кремля. Очевидно, что совершенные преступления не должны оставаться безнаказанными и нуждаются в международном рассмотрении и осуждении, – отмечается в документе. – Создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины – это фундамент восстановления справедливости и обеспечения всего мира от подобной агрессии в будущем".
По мнению инициаторов проекта постановления, необходимость создания трибунала обусловлено тем, что "пока нет совершенного механизма, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины".
"Создание специального трибунала закрывает этот пробел", – сказано в документе.
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.
В то же время в МИД Украины назвали два препятствия для создания трибунала против РФ.