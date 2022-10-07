Рада призвала ООН, ЕС и Совет Европы создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины

Соответствующий проект постановления №8094 на заседании парламента 7 октября поддержали 283 нардепа, отмечается в картке документа, опубликованном на сайте Рады.

По данным Офиса генпрокурора, украинские правоохранители зарегистрировали 37 706 преступлений агрессии и военных преступлений России в Украине и 16 779 преступлений против нацбезопасности, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

"В магистральном деле по агрессии РФ 626 подозреваемых – представителей военно-политического руководства РФ. Это – министры, депутаты, военное командование, чиновники, руководители правоохранительных ведомств, разжигатели войны и пропагандисты Кремля. Очевидно, что совершенные преступления не должны оставаться безнаказанными и нуждаются в международном рассмотрении и осуждении, – отмечается в документе. – Создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины – это фундамент восстановления справедливости и обеспечения всего мира от подобной агрессии в будущем".

По мнению инициаторов проекта постановления, необходимость создания трибунала обусловлено тем, что "пока нет совершенного механизма, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины".

"Создание специального трибунала закрывает этот пробел", – сказано в документе.