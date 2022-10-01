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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Трибунал, который поставит точку в карьерах всех, кто ответственен за российскую "спецоперацию", неизбежно состоится

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Российская "спецоперация" против международного устройства началась в 2014 году, стала полномасштабной 24 февраля 2022 года и закончится благодаря героизму украинцев, отметил Зеленский
Российская "спецоперация" против международного устройства началась в 2014 году, стала полномасштабной 24 февраля 2022 года и закончится благодаря героизму украинцев, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Для всех, кто совершил преступление агрессии против независимой Украины, будет наказание.

Уверенность в этом 1 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, высказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"1 октября 76 лет назад завершил работу Нюрнбергский трибунал. Во многом именно этот процесс заложил основы современного мира – правовые основы справедливости. Все то, что рашизм пытается разрушить, – сказал президент. – Поэтому неизбежно состоится еще один трибунал, который поставит точку в карьерах всех, кто ответственен за эту российскую "спецоперацию" против международного устройства, которая началась в 2014 году, стала полномасштабной 24 февраля [2022 года] и закончится благодаря героизму нашего народа".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/646610640415444/

Контекст:

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.

Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.

В МИД Украины назвали два препятствия для создания трибунала против РФ.

Теги: Россия, Украина, агрессия, Владимир Зеленский, преступление, война России против Украины, трибунал, спецоперация, президент, обращение, российские оккупанты
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