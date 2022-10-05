"Война неизбежно наказывается". Зеленский призвал создать трибунал по преступлению агрессии против Украины

Зеленский считает, что спецтрибунал должен наказать тех, кого не могут наказать Международный уголовный суд и другие инстанции Фото: president.gov.ua

Как отметил Зеленский, трибунал должен наказать тех, кого не могут наказать Международный уголовный суд и другие существующие судебные институты мира.

"Все вы знаете, как руководство России за лживыми рассказами о государственном суверенитете скрывается от справедливой ответственности за совершенное. Нам нужно это преодолеть. Проект соответствующего международного договора по созданию спецтрибунала недавно был представлен в Киеве дипломатам из стран – наших партнеров. Однако мы предлагаем этот договор не только нашим партнерам, но и всем в мире, ценящим международный правопорядок", – сказал президент.

Зеленский заявил, что когда будет заключен договор и создан cпецтрибунал по поводу российской агрессии, то сам факт подготовки обвинительных актов и выдача ордеров на арест тех, кто приказал начать агрессию, будет мощным сигналом другим потенциальным агрессорам в мире: "война неизбежно наказывается".

Он пригласил Францию и ее Конституционный совет активно присоединиться к переговорам об учреждении спецтрибунала.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube