"Война неизбежно наказывается". Зеленский призвал создать трибунал по преступлению агрессии против Украины

Как отметил Зеленский, трибунал должен наказать тех, кого не могут наказать Международный уголовный суд и другие существующие судебные институты мира.
"Все вы знаете, как руководство России за лживыми рассказами о государственном суверенитете скрывается от справедливой ответственности за совершенное. Нам нужно это преодолеть. Проект соответствующего международного договора по созданию спецтрибунала недавно был представлен в Киеве дипломатам из стран – наших партнеров. Однако мы предлагаем этот договор не только нашим партнерам, но и всем в мире, ценящим международный правопорядок", – сказал президент.
Зеленский заявил, что когда будет заключен договор и создан cпецтрибунал по поводу российской агрессии, то сам факт подготовки обвинительных актов и выдача ордеров на арест тех, кто приказал начать агрессию, будет мощным сигналом другим потенциальным агрессорам в мире: "война неизбежно наказывается".
Он пригласил Францию и ее Конституционный совет активно присоединиться к переговорам об учреждении спецтрибунала.
"Ночь права" инициирует председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус, конференция проводится ежегодно 4 октября в годовщину принятия французской Конституции. В этом году проводится четвертая "Ночь права", в рамках которой по всей Франции прошло более 100 различных мероприятий, посвященных дискуссиям на тему "Война и право".
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали ПАСЕ, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.
Послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.