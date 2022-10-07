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Россия требует, чтобы голосование по резолюции о ее агрессии против Украины проходило тайно

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Россия хочет, чтобы члены Генассамблеи ООН голосовали по вопросу ее агрессии анонимно
Россия хочет, чтобы члены Генассамблеи ООН голосовали по вопросу ее агрессии анонимно
Фото: ЕРА

Россия призвала к тайному голосованию на следующей неделе по поводу поддерживаемой Западом резолюции, которая осудит ее попытку незаконной аннексии части четырех областей Украины. Об этом 7 октября сообщает АР.

Возможно, Россия надеется, что в таком случае получит больше поддержки со стороны 193 стран в Генеральной Ассамблее, отмечает агентство.

Россия наложила вето на юридически обязывающую резолюцию Совета Безопасности от 30 сентября, в которой осуждаются так называемые референдумы в четырех украинских областях как незаконные. Резолюция объявляет их недействительными и призывает все страны не признавать аннексию украинских территорий.

Соединенные Штаты и Албания как авторы резолюции пообещали довести этот вопрос до сведения всех членов ООН в Генеральной Ассамблее, где нет права вето, но резолюции не имеют обязательной юридической силы.

Генеральная Ассамблея объявила, что чрезвычайная специальная сессия по Украине возобновится в понедельник, 10 октября, когда будет представлен проект резолюции. Во вторник планируется продолжение выступлений стран-членов, а голосование по резолюции, вероятно, состоится в среду.

Контекст:

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".

В немецком Бундестаге призывали лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

Депутат парламента Швеции (Риксдага), представитель коалиции Магнус Якобссон также заявил, что РФ следует исключить из Совбеза ООН и из ООН.

Теги: Россия, ООН, референдум, аннексия, резолюция, российская агрессия, голосование, война России против Украины
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