Россия требует, чтобы голосование по резолюции о ее агрессии против Украины проходило тайно

Россия хочет, чтобы члены Генассамблеи ООН голосовали по вопросу ее агрессии анонимно Фото: ЕРА

Возможно, Россия надеется, что в таком случае получит больше поддержки со стороны 193 стран в Генеральной Ассамблее, отмечает агентство.

Россия наложила вето на юридически обязывающую резолюцию Совета Безопасности от 30 сентября, в которой осуждаются так называемые референдумы в четырех украинских областях как незаконные. Резолюция объявляет их недействительными и призывает все страны не признавать аннексию украинских территорий.

Соединенные Штаты и Албания как авторы резолюции пообещали довести этот вопрос до сведения всех членов ООН в Генеральной Ассамблее, где нет права вето, но резолюции не имеют обязательной юридической силы.

Генеральная Ассамблея объявила, что чрезвычайная специальная сессия по Украине возобновится в понедельник, 10 октября, когда будет представлен проект резолюции. Во вторник планируется продолжение выступлений стран-членов, а голосование по резолюции, вероятно, состоится в среду.