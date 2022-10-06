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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: РФ делает ООН собранием 192-х, которые вынуждены терпеть, пока одно государство лжет и глумится

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Зеленский: Нужно остановить любое сотрудничество с Россией и ее компаниями
Зеленский: Нужно остановить любое сотрудничество с Россией и ее компаниями
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал приостановить членство России в ООН. Об этом он заявил 6 октября в своем выступлении по видеосвязи на встрече лидеров Европейского политического сообщества, текст речи опубликовала его пресс-служба.

По словам Зеленского, нужно наказать страну-агрессора и ужесточить санкции против нее.

"Остановить любое сотрудничество с Россией и ее компаниями. Исключить ее из всех международных организаций или по крайней мере приостановить ее членство, ее возможность искажать деятельность международных институций, прежде всего ООН. Россия делает Организацию Объединенных Наций собранием 192-х, которые просто вынуждены терпеть, пока одно государство лжет, глумится и, когда хочет этого, применяет право вето, чтобы заблокировать реальную возможность ООН возвращать мир", – сказал президент.

Он также заявил, что нужны специальный трибунал, который будет рассматривать преступления агрессии России против Украины, и международный компенсационный механизм, который "заставит Россию возместить нанесенный ею ущерб".

Контекст:

ООН основана в 1945 году.

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности, в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН . В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".

В немецком Бундестаге призывали лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ООН, Владимир Зеленский, война России против Украины
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