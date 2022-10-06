Зеленский: РФ делает ООН собранием 192-х, которые вынуждены терпеть, пока одно государство лжет и глумится

Зеленский: Нужно остановить любое сотрудничество с Россией и ее компаниями Фото: president.gov.ua

По словам Зеленского, нужно наказать страну-агрессора и ужесточить санкции против нее.

"Остановить любое сотрудничество с Россией и ее компаниями. Исключить ее из всех международных организаций или по крайней мере приостановить ее членство, ее возможность искажать деятельность международных институций, прежде всего ООН. Россия делает Организацию Объединенных Наций собранием 192-х, которые просто вынуждены терпеть, пока одно государство лжет, глумится и, когда хочет этого, применяет право вето, чтобы заблокировать реальную возможность ООН возвращать мир", – сказал президент.

Он также заявил, что нужны специальный трибунал, который будет рассматривать преступления агрессии России против Украины, и международный компенсационный механизм, который "заставит Россию возместить нанесенный ею ущерб".