Зеленский: РФ делает ООН собранием 192-х, которые вынуждены терпеть, пока одно государство лжет и глумится

По словам Зеленского, нужно наказать страну-агрессора и ужесточить санкции против нее.
"Остановить любое сотрудничество с Россией и ее компаниями. Исключить ее из всех международных организаций или по крайней мере приостановить ее членство, ее возможность искажать деятельность международных институций, прежде всего ООН. Россия делает Организацию Объединенных Наций собранием 192-х, которые просто вынуждены терпеть, пока одно государство лжет, глумится и, когда хочет этого, применяет право вето, чтобы заблокировать реальную возможность ООН возвращать мир", – сказал президент.
Он также заявил, что нужны специальный трибунал, который будет рассматривать преступления агрессии России против Украины, и международный компенсационный механизм, который "заставит Россию возместить нанесенный ею ущерб".
ООН основана в 1945 году.
Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности, в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение.
На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН . В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".
В немецком Бундестаге призывали лишить Россию права вето в Совбезе ООН.