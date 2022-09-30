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Депутат Бундестага призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

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Хардт подчеркнул, что Россия парализует "самый важный миротворческий орган нашего мира"
Хардт подчеркнул, что Россия парализует "самый важный миротворческий орган нашего мира"
Фото: wikipedia.org

России больше нельзя доверять охрану международного правопорядка как постоянному члену Совета Безопасности ООН, уверен депутат немецкого Бундестага, спикер парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам международной политики Юрген Хардт. Об этом он сказал 30 сентября в комментарии Guildhall.

"Президенту [России Владимиру] Путину больше не должно быть позволено иметь право вето в Совете Безопасности ООН и тем самым парализовать самый важный миротворческий орган нашего мира", – заявил Харт.

Он подчеркнул, что поведение России как в Восточной Европе, так и на международных площадках ясно продемонстрировало острую необходимость реформы ООН.

"России, очевидно, нельзя доверять охрану международного права как постоянному члену Совета Безопасности ООН. Необходимо будет найти новые пути для включения большего числа стран, представляющих больше людей в высшем директивном органе ООН", – считает политик.

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

При этом РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН и имеет в нем право вето, которым регулярно пользуется при попытках Совбеза принять решение относительно войны в Украине. Так, 25 февраля Россия заблокировала принятие резолюции Совбеза, осуждающей вторжение России. 

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью "Европейской правде", вышедшем 8 февраля, объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН, заняв место СССР.  В  интервью "Укринформу" в апреле он говорил, что так как Россия "оккупировала место Советского Союза в Совете Безопасности, то есть сидит там незаконно", ее нужно не исключать из состава Совбеза, а устранять.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН, и призвал реформировать организацию.

6 мая Совбез ООН впервые принял заявление, касающееся войны, выразив "глубокую озабоченность".

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября, выступая по видеосвязи на дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН, призвал лишить Россию права голоса в международных организациях и права вето в Совете Безопасности ООН.

30 сентября РФ ветировала резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

Теги: Владимир Путин, ООН, Совет Безопасности ООН, Бундестаг, вето
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