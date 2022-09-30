Депутат Бундестага призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Хардт подчеркнул, что Россия парализует "самый важный миротворческий орган нашего мира" Фото: wikipedia.org

"Президенту [России Владимиру] Путину больше не должно быть позволено иметь право вето в Совете Безопасности ООН и тем самым парализовать самый важный миротворческий орган нашего мира", – заявил Харт.

Он подчеркнул, что поведение России как в Восточной Европе, так и на международных площадках ясно продемонстрировало острую необходимость реформы ООН.

"России, очевидно, нельзя доверять охрану международного права как постоянному члену Совета Безопасности ООН. Необходимо будет найти новые пути для включения большего числа стран, представляющих больше людей в высшем директивном органе ООН", – считает политик.