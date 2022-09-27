Россия тотально дискредитировала себя как постоянный член Совбеза ООН, заявили в ЕС

Спикер ЕС Петер Стано: Россия продемонстрировала, что она не ведет себя как ответственный член международного сообщества Скриншот: Peter Stano / Twitter

Об этом 26 сентября на брифинге в Брюсселе заявил спикер Европейской службы внешних связей Петер Стано, сообщает "Укринформ".

"Шарль Мишель, как президент Европейского совета, говорил от имени всех государств Европейского союза. С февраля этого года и даже раньше, после незаконной аннексии Крыма и дестабилизации на востоке Украины в 2014 году, Россия продемонстрировала, что она не ведет себя как ответственный член международного сообщества. А с последними угрозами использования ядерного оружия, я думаю, Россия дискредитировала себя тотально как постоянный член Совета Безопасности ООН", – сказал Стано.

Он напомнил, что РФ – один из пяти постоянных членов Совбеза ООН. Для каждого из членов Совета Безопасности это членство – привилегия, которая позволяет делать все возможное для соблюдения Хартии ООН и для того, чтобы в мире побеждал мир, а не война, подчеркнул спикер ЕС.

Стано добавил, что организация работы ООН относится к внутренним процедурам самой организации, и подчеркнул, что все страны – члены ЕС являются ее членами.

Мишель, выступая 23 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости реформировать организацию и автоматически приостанавливать членство в Совбезе ООН стран, которые начинают войны.