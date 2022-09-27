Россия тотально дискредитировала себя как постоянный член Совбеза ООН, заявили в ЕС

Об этом 26 сентября на брифинге в Брюсселе заявил спикер Европейской службы внешних связей Петер Стано, сообщает "Укринформ".
"Шарль Мишель, как президент Европейского совета, говорил от имени всех государств Европейского союза. С февраля этого года и даже раньше, после незаконной аннексии Крыма и дестабилизации на востоке Украины в 2014 году, Россия продемонстрировала, что она не ведет себя как ответственный член международного сообщества. А с последними угрозами использования ядерного оружия, я думаю, Россия дискредитировала себя тотально как постоянный член Совета Безопасности ООН", – сказал Стано.
Он напомнил, что РФ – один из пяти постоянных членов Совбеза ООН. Для каждого из членов Совета Безопасности это членство – привилегия, которая позволяет делать все возможное для соблюдения Хартии ООН и для того, чтобы в мире побеждал мир, а не война, подчеркнул спикер ЕС.
Стано добавил, что организация работы ООН относится к внутренним процедурам самой организации, и подчеркнул, что все страны – члены ЕС являются ее членами.
Мишель, выступая 23 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости реформировать организацию и автоматически приостанавливать членство в Совбезе ООН стран, которые начинают войны.
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью "Европейской правде", вышедшем 8 февраля, объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
"Перечень государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности, прямо прописан в Уставе ООН: это Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США. Действующий Устав говорит, что Советский Союз по-прежнему существует, а Россия в нем и не упоминается. Однако уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку "Россия", и выдают себя за члена Совбеза ООН! А все вокруг считают, будто все нормально. И мы до недавнего времени тоже так считали. Следовательно, нужно менять Устав, чтобы исправить этот бардак", – заявлял он.
В интервью "Укринформу" в апреле он говорил, что так как Россия "оккупировала место Советского Союза в Совете Безопасности, то есть сидит там незаконно", ее нужно не исключать из состава Совбеза, а устранять.