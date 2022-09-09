Постпред США заявила о необходимости реформировать Совбез ООН: Постоянный член, который применяет право вето для защиты своих актов агрессии, должен нести ответственность

Томас-Гринфилд подсчитала, что с 2009 года Россия 26 раз использовала право вето в Совбезе ООН Фото: EPA

Томас-Гринфилд напомнила слова 33-го президента США Гарри Трумэна о том, что постоянные члены Совбеза несут особую ответственность, но "Россия нападением на Украину нанесла удар в сердце Устава ООН".

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо договариваться о мире. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН", – подчеркнула она.

Полномасштабную войну России против Украины постпред США назвала "попыткой господства в чистейшей форме" и "испытанием для наиболее основополагающих принципов, созданных в ООН".

"Мы нарастим усилия по реформе Совета Безопасности. Речь идет и об изменении правил вынесения вето, согласно которым постоянные члены будут объяснять их Генеральной Ассамблее", – отметила Томас-Гринфилд.

Она заявила, что любой постоянный член Совбеза ООН, который применяет право вето для защиты своих собственных актов агрессии, "теряет моральный авторитет и должен нести ответственность".

Постпред Соединенных Штатов при ООН подчеркнула, что с 2009 года Россия наложила 26 вето, к 12 из которых присоединился Китай. В то же время США применили вето всего четыре раза.

"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", – добавила она.

Также Томас-Гринфилд анонсировала широкие консультации "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН" с участием в том числе президента США Джо Байдена и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Реформирование Совбеза – один из шести принципов, которые США устанавливают для себя и призывают другие страны им следовать, объяснила Томас-Гринфилд. Кроме этого, речь идет еще о пяти принципах:

защищать Устав ООН и действовать строго в соответствии с ним;

прагматично взаимодействовать со всеми членами Совбеза для устранения угроз международному миру и безопасности – двусторонние споры не должны этому препятствовать;

воздерживаться от применения права вето, за исключением чрезвычайных ситуаций;

быть лидерами в защите прав человека;

укреплять сотрудничество, инклюзивность и прозрачность.

"Мы не всегда соответствовали им в прошлом, но мы привержены им в будущем. Мы также считаем, что это были бы правильные стандарты для всех других членов Совбеза, особенно для постоянных членов", – подытожила Томас-Гринфилд.