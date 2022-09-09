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Постпред США заявила о необходимости реформировать Совбез ООН: Постоянный член, который применяет право вето для защиты своих актов агрессии, должен нести ответственность

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Томас-Гринфилд подсчитала, что с 2009 года Россия 26 раз использовала право вето в Совбезе ООН
Томас-Гринфилд подсчитала, что с 2009 года Россия 26 раз использовала право вето в Совбезе ООН
Фото: EPA

США хотят реформировать Совет Безопасности ООН в части применения права вето и географического представительства и планируют приложить к этому максимум усилий. Об этом 8 сентября на брифинге, посвященном приоритетам США на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд напомнила слова 33-го президента США Гарри Трумэна о том, что постоянные члены Совбеза несут особую ответственность, но "Россия нападением на Украину нанесла удар в сердце Устава ООН".

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо договариваться о мире. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН", – подчеркнула она.

Полномасштабную войну России против Украины постпред США назвала "попыткой господства в чистейшей форме" и "испытанием для наиболее основополагающих принципов, созданных в ООН".

"Мы нарастим усилия по реформе Совета Безопасности. Речь идет и об изменении правил вынесения вето, согласно которым постоянные члены будут объяснять их Генеральной Ассамблее", – отметила Томас-Гринфилд.

Она заявила, что любой постоянный член Совбеза ООН, который применяет право вето для защиты своих собственных актов агрессии, "теряет моральный авторитет и должен нести ответственность".

Постпред Соединенных Штатов при ООН подчеркнула, что с 2009 года Россия наложила 26 вето, к 12 из которых присоединился Китай. В то же время США применили вето всего четыре раза.

"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", – добавила она.

Также Томас-Гринфилд анонсировала широкие консультации "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН" с участием в том числе президента США Джо Байдена и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Реформирование Совбеза – один из шести принципов, которые США устанавливают для себя и призывают другие страны им следовать, объяснила Томас-Гринфилд. Кроме этого, речь идет еще о пяти принципах:

  • защищать Устав ООН и действовать строго в соответствии с ним;
  • прагматично взаимодействовать со всеми членами Совбеза для устранения угроз международному миру и безопасности – двусторонние споры не должны этому препятствовать;
  • воздерживаться от применения права вето, за исключением чрезвычайных ситуаций;
  • быть лидерами в защите прав человека;
  • укреплять сотрудничество, инклюзивность и прозрачность.

"Мы не всегда соответствовали им в прошлом, но мы привержены им в будущем. Мы также считаем, что это были бы правильные стандарты для всех других членов Совбеза, особенно для постоянных членов", – подытожила Томас-Гринфилд.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

25 февраля Россия заблокировала принятие резолюции Совбеза, осуждающей вторжение России. Тогда Китай, Соединенные Арабские Эмираты и Индия воздержались от голосования. Потом была созвана чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН, 2 марта Генассамблея приняла резолюцию с осуждением вторжения.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН, и призвал реформировать организацию. "Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Государством, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Государством, которое позволяет злу оставаться безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все. Уничтожая все, что может работать на мир и безопасность", – сказал он.

7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. В РФ заявили о досрочном прекращении своих полномочий члена Совета ООН по правам человека.

6 мая впервые с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Совбез ООН принял заявление, касающееся войны, выразив "глубокую озабоченность".

28 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Генассамблее ООН. "Россия не имеет права оставаться в Совете Безопасности", – добавил он.

29 июня постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россию не могут исключить из ООН, как СССР из Лиги Наций в 1939 году, потому что у РФ есть ядерное оружие.

29 июня Зеленский в очередной раз призвал лишить "государство-террориста" РФ полномочий в структурах ООН, заявив, что Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН.

Теги: Россия, США, Украина, Китай, ООН, Джо Байден, права человека, реформы, агрессия, угрозы, Совет Безопасности ООН, вторжение, Сергей Кислица, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, вето, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, реформа, брифинг, Линда Томас-Гринфилд, российские оккупанты
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