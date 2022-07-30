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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ хочет стереть Украину с карты мира – постпред США при ООН

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Томас-Гринфилд: Приобретение территории силой является самым явным нарушением Устава ООН, какое только можно представить
Томас-Гринфилд: Приобретение территории силой является самым явным нарушением Устава ООН, какое только можно представить
Фото: EPA

Россия хочет стереть Украину с карты мира. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на дебатах в Совете Безопасности ООН 29 июля, ее речь опубликована на сайте американского представительства.

"Россия фактически публично расширила свои военные цели. Больше не должно быть никаких сомнений, как мы предупреждали в начале этого года, что Россия намерена демонтировать Украину как геополитическую единицу и полностью стереть ее с карты мира. Мы видим все больше признаков того, что Россия готовит почву для очередной попытки аннексии украинских территорий. Это включает в себя размещение нелегитимных доверенных лиц в районах, контролируемых Россией, с целью проведения фиктивных "референдумов" или указа о "присоединении" к России. Министр иностранных дел [Сергей] Лавров даже заявил, что это цель войны России", – сказала она.

По словам Томас-Гринфилд, РФ в настоящее время рассматривает планы попытки аннексии части Херсонской и Запорожской областей, а также всей Донецкой и Луганской областей.

"Приобретение территории силой является самым явным нарушением Устава ООН, какое только можно представить. И мы не можем, мы не будем стоять в стороне и позволять этому происходить в тишине", – сказала дипломат.

Она подчеркнула, что именно продолжающиеся действия России являются единственным препятствием на пути к разрешению конфликта.

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины, в результате которого были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор она оккупировала еще часть Донецкой и Луганской, а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Совет Безопасности ООН, война России против Украины, Линда Томас-Гринфилд
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