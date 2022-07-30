РФ хочет стереть Украину с карты мира – постпред США при ООН

"Россия фактически публично расширила свои военные цели. Больше не должно быть никаких сомнений, как мы предупреждали в начале этого года, что Россия намерена демонтировать Украину как геополитическую единицу и полностью стереть ее с карты мира. Мы видим все больше признаков того, что Россия готовит почву для очередной попытки аннексии украинских территорий. Это включает в себя размещение нелегитимных доверенных лиц в районах, контролируемых Россией, с целью проведения фиктивных "референдумов" или указа о "присоединении" к России. Министр иностранных дел [Сергей] Лавров даже заявил, что это цель войны России", – сказала она.

По словам Томас-Гринфилд, РФ в настоящее время рассматривает планы попытки аннексии части Херсонской и Запорожской областей, а также всей Донецкой и Луганской областей.

"Приобретение территории силой является самым явным нарушением Устава ООН, какое только можно представить. И мы не можем, мы не будем стоять в стороне и позволять этому происходить в тишине", – сказала дипломат.

Она подчеркнула, что именно продолжающиеся действия России являются единственным препятствием на пути к разрешению конфликта.