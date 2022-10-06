"Россия нарушила все". В парламенте Швеции считают, что РФ следует исключить из Совбеза ООН и из ООН

"Россия нарушила все, что отстаивает Организация Объединенных Наций, поэтому я считаю, что их необходимо исключить из Совета Безопасности ООН. Конечно, по правилам и документам ООН это не так просто, но как политик я должен говорить, что верно, а что нет. [...] Все, за что борется ООН, Россия нарушила, и, если мы не среагируем, репутация ООН будет разрушена полностью", – сказал он.

Якобссон считает, что Россию следует исключить "из организации в целом".

"Я говорю это очень категорично", – подчеркнул шведский политик.

ООН основана в 1945 году.

Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности, в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение.