"Россия нарушила все". В парламенте Швеции считают, что РФ следует исключить из Совбеза ООН и из ООН

"Россия нарушила все, что отстаивает Организация Объединенных Наций, поэтому я считаю, что их необходимо исключить из Совета Безопасности ООН. Конечно, по правилам и документам ООН это не так просто, но как политик я должен говорить, что верно, а что нет. [...] Все, за что борется ООН, Россия нарушила, и, если мы не среагируем, репутация ООН будет разрушена полностью", – сказал он.
Якобссон считает, что Россию следует исключить "из организации в целом".
"Я говорю это очень категорично", – подчеркнул шведский политик.
ООН основана в 1945 году.
Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности, в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение.
Об исключении России из Совбеза ООН на международном уровне говорили неоднократно. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".
В немецком Бундестаге призывали лишить Россию права вето в Совбезе ООН.