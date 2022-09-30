Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совета Безопасности ООН, и призвал ее "удалить"

Кислица выступил после голосования за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Вето российского представителя не позволило принять документ.

"Мы не должны терпеть этого нигилизма и агрессии со стороны постоянного представителя. Отсутствие необходимого отношения превратило Россию в раковую опухоль в теле этого Совета Безопасности. Ее необходимо удалить, прежде чем целая система ООН получит метастазы. Уже время действовать. И если этот Совет неспособен действовать с Россией, тогда ваша обязанность – действовать без нее", – сказал постпред Украины при ООН.

Кислица поблагодарил представителей 10 стран, которые во время голосования "продемонстрировали свою готовность действовать в качестве ответственных и преданных членов Совета Безопасности" ООН, – Албании, Франции, Гане, Ирландии, Кении, Мексике, Норвегии, ОАЭ, Великобритании и США.

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Кислица в интервью "Европейской правде" объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.