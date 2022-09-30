Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совета Безопасности ООН, и призвал ее "удалить"

Кислица выступил после голосования за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Вето российского представителя не позволило принять документ.
"Мы не должны терпеть этого нигилизма и агрессии со стороны постоянного представителя. Отсутствие необходимого отношения превратило Россию в раковую опухоль в теле этого Совета Безопасности. Ее необходимо удалить, прежде чем целая система ООН получит метастазы. Уже время действовать. И если этот Совет неспособен действовать с Россией, тогда ваша обязанность – действовать без нее", – сказал постпред Украины при ООН.
Кислица поблагодарил представителей 10 стран, которые во время голосования "продемонстрировали свою готовность действовать в качестве ответственных и преданных членов Совета Безопасности" ООН, – Албании, Франции, Гане, Ирландии, Кении, Мексике, Норвегии, ОАЭ, Великобритании и США.
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Кислица в интервью "Европейской правде" объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.