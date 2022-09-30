Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев

В ходе визита в столицу Украины глава минобороны Британии встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"На этой неделе имел удовольствие посетить своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, чтобы обсудить увеличение военной помощи Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией становится все крепче, и мы продолжим ее и в 2023 году, и в дальнейшем!" – подчеркнул Уоллес.
О его визите в Киев до этого не сообщала ни украинская, ни британская сторона. Подробности переговоров с Резниковым также неизвестны.
Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! * *— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.
25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.