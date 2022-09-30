Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев

Уоллес: Наша поддержка борьбы Украины с российской агрессией становится все крепче Фото: ЕРА

В ходе визита в столицу Украины глава минобороны Британии встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"На этой неделе имел удовольствие посетить своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, чтобы обсудить увеличение военной помощи Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией становится все крепче, и мы продолжим ее и в 2023 году, и в дальнейшем!" – подчеркнул Уоллес.

О его визите в Киев до этого не сообщала ни украинская, ни британская сторона. Подробности переговоров с Резниковым также неизвестны.

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! * * — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)