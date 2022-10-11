Войска РФ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской области, в регионе вводится режим тотальной экономии электроэнергии – глава ОВА

"Вражеская атака продолжительностью более пяти часов. Страна-террорист снова ударила по объектам жизнеобеспечения. Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света", – написал он.
Резниченко отметил, что службы уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.
"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура. Прошу всех экономить электричество. Работаем. Все восстановим. Однако нужно время", – заявил глава ОВА.
11 октября воздушная тревога по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, длилась более пяти часов.
В командовании Воздушных сил Украины сообщили, что ПВО сбила за сегодняшний день 18 крылатых ракет (14 из них – с 9.30 до 13.00), восемь дронов-камикадзе на юге (Одесская и Николаевская области) и три беспилотника.
Во Львовской области также были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры. Кроме этого, оккупанты утром ударили по Винницкой области.