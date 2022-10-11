Войска РФ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской области, в регионе вводится режим тотальной экономии электроэнергии – глава ОВА

Резниченко: Прошу всех экономить электричество. Все восстановим, однако нужно время Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Вражеская атака продолжительностью более пяти часов. Страна-террорист снова ударила по объектам жизнеобеспечения. Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света", – написал он.

Резниченко отметил, что службы уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура. Прошу всех экономить электричество. Работаем. Все восстановим. Однако нужно время", – заявил глава ОВА.