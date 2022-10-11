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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской области, в регионе вводится режим тотальной экономии электроэнергии – глава ОВА

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Резниченко: Прошу всех экономить электричество. Все восстановим, однако нужно время
Резниченко: Прошу всех экономить электричество. Все восстановим, однако нужно время
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупанты 11 октября нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Вражеская атака продолжительностью более пяти часов. Страна-террорист снова ударила по объектам жизнеобеспечения. Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света", – написал он.

Резниченко отметил, что службы уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура. Прошу всех экономить электричество. Работаем. Все восстановим. Однако нужно время", – заявил глава ОВА.

Контекст:

11 октября воздушная тревога по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, длилась более пяти часов.

В командовании Воздушных сил Украины сообщили, что ПВО сбила за сегодняшний день 18 крылатых ракет (14 из них – с 9.30 до 13.00), восемь дронов-камикадзе на юге (Одесская и Николаевская области) и три беспилотника.

Во Львовской области также были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры. Кроме этого, оккупанты утром ударили по Винницкой области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: электричество, электроэнергия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты
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