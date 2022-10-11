Войска РФ нанесли удары по Винницкой области – глава ОВА

"В Винницкой области есть попадания. Все службы работают", – написал Борзов.

Он призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. Также РФ регулярно совершает ракетные атаки по всей территории Украины, в частности и по Винницкой области.

Самый масштабный удар оккупантов по региону произошел 14 июля и пришелся на медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы. 2 августа стало известно, что скончался врач клиники "Нейромед" Павел Ковальчук.