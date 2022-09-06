В Винницкой области были слышны взрывы. В ОВА сообщили, что это работала система ПВО

В самой Виннице и области звучит воздушная тревога.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в своем Telegram написал, что в области работает ПВО. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. Также РФ регулярно совершает ракетные атаки по всей территории Украины, в частности и по Винницкой области.

Самый масштабный удар оккупантов по региону произошел 14 июля и пришелся на медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя дочь Дмитриевой Лиза и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы. 2 августа стало известно, что скончался врач клиники "Нейромед" Павел Ковальчук.