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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Винницкой области были слышны взрывы. В ОВА сообщили, что это работала система ПВО

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В Винницкой ОВА сообщили, что в области работает ПВО
В Винницкой ОВА сообщили, что в области работает ПВО
Фото: depositphotos.com

В Винницкой области 5 сентября были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Общественное в Telegram.

В самой Виннице и области звучит воздушная тревога.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в своем Telegram написал, что в области работает ПВО. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. Также РФ регулярно совершает ракетные атаки по всей территории Украины, в частности и по Винницкой области.

Самый масштабный удар оккупантов по региону произошел 14 июля и пришелся на медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя дочь Дмитриевой Лиза и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы. 2 августа стало известно, что скончался врач клиники "Нейромед" Павел Ковальчук.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Винница, война, Винницкая область, ПВО, война России против Украины, Сергей Борзов
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