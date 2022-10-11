С 9.30 ПВО сбила еще 14 российских ракет – командование Воздушных сил ВСУ

"Во время второй волны атаки, с 9.30 до 13.00, 11 октября (по предварительным данным) уничтожены еще 14 крылатых ракет оккупантов подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами ПЗРК", – говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы сообщали о сбитии еще четырех ракет около 9.00 во вторник. Во Львовской области нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры.
Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил в комментарии "Суспільному", что всего 11 октября сбито 18 ракет, восемь дронов-камикадзе на юге (Одесская и Николаевская области) и три беспилотника.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.