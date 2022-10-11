С 9.30 ПВО сбила еще 14 российских ракет – командование Воздушных сил ВСУ

"Во время второй волны атаки, с 9.30 до 13.00, 11 октября (по предварительным данным) уничтожены еще 14 крылатых ракет оккупантов подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами ПЗРК", – говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы сообщали о сбитии еще четырех ракет около 9.00 во вторник. Во Львовской области нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил в комментарии "Суспільному", что всего 11 октября сбито 18 ракет, восемь дронов-камикадзе на юге (Одесская и Николаевская области) и три беспилотника.