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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали ракетные удары РФ и защиту критической инфраструктуры

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Президент вновь провел заседание ставки верховного главнокомандующего
Президент вновь провел заседание ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

11 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Была заслушана информация об актуальной ситуации на передовой и о недавних действиях врага. Отмечена профессиональная работа подразделений ВСУ, обеспечивающих противовоздушную оборону нашего государства. Присутствующие также подчеркнули необходимость обеспечения армии современными системами ПВО и ПРО", – говорится в сообщении.

Также на заседании обсудили шаги по дальнейшей деоккупации временно захваченных украинских территорий.

Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил о ликвидации последствий разрушений, вызванных массированными ракетными ударами российской армии 10 октября, а также о мерах для защиты объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, участники рассмотрели подготовку армии к зимнему периоду.

В заседании участвовали министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений. Также к ним присоединились руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.

Утром 11 октября россияне также провели запуски ракет по территории Украины. Минимум 14 из них сбила ПВО. Во Львовской области нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога в большинстве областей продолжалась около пяти часов, в нескольких остается до сих пор.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, Денис Монастырский
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