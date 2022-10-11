Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали ракетные удары РФ и защиту критической инфраструктуры

"Была заслушана информация об актуальной ситуации на передовой и о недавних действиях врага. Отмечена профессиональная работа подразделений ВСУ, обеспечивающих противовоздушную оборону нашего государства. Присутствующие также подчеркнули необходимость обеспечения армии современными системами ПВО и ПРО", – говорится в сообщении.

Также на заседании обсудили шаги по дальнейшей деоккупации временно захваченных украинских территорий.

Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил о ликвидации последствий разрушений, вызванных массированными ракетными ударами российской армии 10 октября, а также о мерах для защиты объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, участники рассмотрели подготовку армии к зимнему периоду.

В заседании участвовали министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений. Также к ним присоединились руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.