Dantes заявил, что после ракетной атаки РФ у него появились новые седые волосы

"Спасибо за новые седые волосы, но пофиг на это", – написал он.
Дантес заявил, что российская армия потерпит поражение в войне против Украины.
"Украина превыше всего. Слава ВСУ!" – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.
По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Количество погибших вследствие массированной ракетной атаки российских войск на Украину 10 октября по состоянию на 7.00 11 октября – 19 человек.