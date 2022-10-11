Dantes заявил, что после ракетной атаки РФ у него появились новые седые волосы

"Спасибо за новые седые волосы, но пофиг на это", – написал он.

Дантес заявил, что российская армия потерпит поражение в войне против Украины.

"Украина превыше всего. Слава ВСУ!" – написал он.





Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)