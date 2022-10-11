"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной?" Макаревич показал свои новые картины

"Дневное", – написал он.

Макаревич показал изображение кота, летящего в пространстве.

"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной? Да ничего!" – подписал он картину.

Также Макаревич опубликовал изображения девочки, летящей на воздушном шарике, и мужчины, которому привиделась разноцветная собака.