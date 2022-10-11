"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной?" Макаревич показал свои новые картины

"Дневное", – написал он.
Макаревич показал изображение кота, летящего в пространстве.
"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной? Да ничего!" – подписал он картину.
Также Макаревич опубликовал изображения девочки, летящей на воздушном шарике, и мужчины, которому привиделась разноцветная собака.
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.
Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.