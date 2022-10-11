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11 октября, 2022
 
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"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной?" Макаревич показал свои новые картины

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Макаревич показал свои "дневные" рисунки
Макаревич показал свои "дневные" рисунки
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 10 октября разместил в Facebook подборку своих новых рисунков.

"Дневное", – написал он.

Макаревич показал изображение кота, летящего в пространстве.

"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной? Да ничего!" – подписал он картину.

Также Макаревич опубликовал изображения девочки, летящей на воздушном шарике, и мужчины, которому привиделась разноцветная собака.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid0QAXsqdu9jyf31oSDcYLuVmHKj7uMaaH4QTCK6Ke8jTifkNGaVy4Sa5PRnyHUsbU4l

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах. 

Теги: Андрей Макаревич, художник, поэт, картина, Машина времени, музыкант, картины
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