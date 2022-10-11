РФ за сутки запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Из них 21 сбили Воздушные силы ВСУ – Генштаб

Также оккупанты нанесли семь авиационных ударов и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

32 воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Украины на разных направлениях. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 10 населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Ночью оккупанты задействовали восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти беспилотники уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)