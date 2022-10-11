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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за сутки запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Из них 21 сбили Воздушные силы ВСУ – Генштаб

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ВСУ за сутки сбили 21 крылатую ракету оккупантов
ВСУ за сутки сбили 21 крылатую ракету оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, применив почти 30 крылатых ракет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Также оккупанты нанесли семь авиационных ударов и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

32 воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Украины на разных направлениях. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 10 населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Ночью оккупанты задействовали восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти беспилотники уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Винницкая область, Генштаб ВСУ, Днепропетровская область, Запорожская область, Львовская область, Николаевская область, беспилотники, война России против Украины, ракеты
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