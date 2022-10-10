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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты прикрываются населением, как живым щитом, раненых размещают рядом с детьми – Генштаб ВСУ

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С февраля российская армия потеряла в Украине убитыми почти 63 тыс. человек
С февраля российская армия потеряла в Украине убитыми почти 63 тыс. человек
Фото: ЕРА

Потери российских оккупантов в Украине иногда составляют погибшими более 500 в одной батальонной тактической группе. Об этом проинформировал 10 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, по состоянию на 9 октября батальонная тактическая группа противника от 150-й мотострелковой дивизии, которая действовала на херсонском направлении и состояла преимущественно из отмобилизованных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник продолжает прикрываться населением временно оккупированных территорий, как живым щитом.

"Так, в отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области одновременно с учебным процессом продолжается размещение военнослужащих подразделений российских оккупационных войск", – объяснили в ВСУ.

Кроме того, по данным Генштаба, в одной из детских больниц Луганской области "российские оккупанты рядом с больными детьми разместили своих раненых", в числе которых – наемники частной военной компании "Вагнер".

"Нередки случаи, когда детей не долечивают и выписывают, чтобы освободить койко-места", – подчеркнули украинские военные.

Известно также, что оккупанты активно используют в качестве госпиталей больницы на оккупированных территориях, туда "дополнительно прибывают группы медработников".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0mmPcWAwUKHvEhfiyvBM8naa26hnCt6UjLjNzm4A1VgA1gKEbtdgkvCrjGoak1TUkl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля с юга, севера и востока. В апреле оккупантов изгнали с северных областей Украины, в конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке.

По состоянию на 10 октября, по данным Генштаба ВСУ, уничтожено около 62 870 человек личного состава российской армии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, больница, наемники, госпиталь, ВСУ, война России против Украины, Вагнер, больницы, погибшие, потери России
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