Российские оккупанты прикрываются населением, как живым щитом, раненых размещают рядом с детьми – Генштаб ВСУ

С февраля российская армия потеряла в Украине убитыми почти 63 тыс. человек Фото: ЕРА

"Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, по состоянию на 9 октября батальонная тактическая группа противника от 150-й мотострелковой дивизии, которая действовала на херсонском направлении и состояла преимущественно из отмобилизованных военнослужащих, уже потеряла более 520 человек погибшими", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник продолжает прикрываться населением временно оккупированных территорий, как живым щитом.

"Так, в отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области одновременно с учебным процессом продолжается размещение военнослужащих подразделений российских оккупационных войск", – объяснили в ВСУ.

Кроме того, по данным Генштаба, в одной из детских больниц Луганской области "российские оккупанты рядом с больными детьми разместили своих раненых", в числе которых – наемники частной военной компании "Вагнер".

"Нередки случаи, когда детей не долечивают и выписывают, чтобы освободить койко-места", – подчеркнули украинские военные.

Известно также, что оккупанты активно используют в качестве госпиталей больницы на оккупированных территориях, туда "дополнительно прибывают группы медработников".

Война России против Украины. Главное (обновляется)