Оккупанты обстреляли два раза Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, есть пострадавшие

"Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и Винницком районе", – написал он.

По словам Борзова, ранения получили три человека. На месте работают спасатели.

В компании ДТЭК заявили, что утром 11 октября российские оккупанты дронами-камикадзе обстреляли Ладыжинскую ТЭС – было повреждено энергетическое оборудование станции.

"Обошлось без жертв. В настоящее время в целях безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. Работники находятся в укрытиях. На месте работают соответствующие службы", – говорится в заявлении.

Позже в компании отметили, что оккупанты ударили по Ладыжинской ТЭС во второй раз – это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели.

"Есть пострадавшие. По предварительной информации – 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников компании нет", – сообщили в ДТЭК.

В результате российского обстрела было снова повреждено энергетическое оборудование ТЭС. В компании заявили, что работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению, когда будет безопасно.