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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли два раза Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, есть пострадавшие

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В ДТЭК заявили, что российские оккупанты обстреляли ТЭС, используя дроны-камикадзе
В ДТЭК заявили, что российские оккупанты обстреляли ТЭС, используя дроны-камикадзе
Фото: energo.dtek.com

Российские оккупанты обстреляли в Винницкой области объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил 11 октября в Telegram глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и Винницком районе", – написал он.

По словам Борзова, ранения получили три человека. На месте работают спасатели.

В компании ДТЭК заявили, что утром 11 октября российские оккупанты дронами-камикадзе обстреляли Ладыжинскую ТЭС – было повреждено энергетическое оборудование станции.

"Обошлось без жертв. В настоящее время в целях безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. Работники находятся в укрытиях. На месте работают соответствующие службы", – говорится в заявлении.

Позже в компании отметили, что оккупанты ударили по Ладыжинской ТЭС во второй раз – это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели.

"Есть пострадавшие. По предварительной информации – 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников компании нет", – сообщили в ДТЭК.

В результате российского обстрела было снова повреждено энергетическое оборудование ТЭС. В компании заявили, что работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению, когда будет безопасно.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. Также РФ регулярно совершает ракетные атаки по всей территории Украины, в частности и по Винницкой области.

Сергей Борзов заявил, что войска РФ утром 11 октября нанесли удары по Винницкой областиОн призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Теги: Россия, Украина, Винницкая область, ДТЭК, раненые, ТЭС, обстрелы, ракеты, Сергей Борзов, российские оккупанты
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