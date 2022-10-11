ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сводка Воздушных сил за полдня: 20 сбитых ракет и 13 дронов-камикадзе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С утра ВС ВСУ уничтожили 33 воздушных цели
С утра ВС ВСУ уничтожили 33 воздушных цели
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

По состоянию на 13.30 российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара в разных регионах Украины. Об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают в оперативной сводке.

Оккупанты применили высокоточное оружие: выпустили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95, 12 ракет морского базирования типа "Калибр", а также использовали иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

За этот период ВС ВСУ уничтожили 33 воздушных цели, 20 ракет и 13 БПЛА.

Успешные попадания – на счету зенитных ракетных войск, авиации и мобильных огневых групп воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад", говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы сообщали о сбитии четырех ракет около 9.00 во вторник. Во Львовской области нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Спикер командования ВС Юрий Игнат сообщил в комментарии Суспільному, что всего 11 октября украинскими военными сбиты 18 ракет, восемь дронов-камикадзе на юге (Одесская и Николаевская области) и три беспилотника.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел 15 регионов Украины.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.

Теги: Украина, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов
"Будут ребятам на фронт ореховые лепешки". Роговцева похвасталась урожаем орехов
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон
  "Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Я еще должна его на что-то обменять? Я стиралку не отдам". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  Американская актриса Мила Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез
  Американская актриса Мила Кунис рассказала, как ее дочь осознала себя украинкой и довела ее до слез
Dantes заявил, что после ракетной атаки РФ у него появились новые седые волосы
Dantes заявил, что после ракетной атаки РФ у него появились новые седые волосы
Вакарчук после ракетных обстрелов Киева исполнил на уцелевшем "мосту Кличко" песню, посвященную Мариуполю. Видео
Вакарчук после ракетных обстрелов Киева исполнил на уцелевшем "мосту Кличко" песню, посвященную Мариуполю. Видео
"Выкину Рашку из своей жизни". Украинская рэперша аlyona аlyona представила новый трек
"Выкину Рашку из своей жизни". Украинская рэперша аlyona аlyona представила новый трек
"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной?" Макаревич показал свои новые картины
"Что есть более сладостное, нежели ощущение свободного полета над бездной?" Макаревич показал свои новые картины
Звезда "Игры престолов" вышла замуж за звезду сериала "Озарк"
Звезда "Игры престолов" вышла замуж за звезду сериала "Озарк"
  "Як палає Москва яскраво! Боже, як файно руйнується міст". Крупин презентовал песню о подрыве Крымского моста. Видео
  "Як палає Москва яскраво! Боже, як файно руйнується міст". Крупин презентовал песню о подрыве Крымского моста. Видео
"Это самый позорный способ ведения боя. Россияне, я презираю каждого из вас". Комаров после ракетного обстрела Киева обратился к населению РФ
"Это самый позорный способ ведения боя. Россияне, я презираю каждого из вас". Комаров после ракетного обстрела Киева обратился к населению РФ
У американского актера Шона Пенна умерла мать
У американского актера Шона Пенна умерла мать
"Красивая детка". 53-летняя Лопес на траурной церемонии засветила бюст. Фото
"Красивая детка". 53-летняя Лопес на траурной церемонии засветила бюст. Фото
"Дикие кошки". 49-летняя Клум снялась в рекламе белья вместе с 18-летней дочерью. Фото
"Дикие кошки". 49-летняя Клум снялась в рекламе белья вместе с 18-летней дочерью. Фото
Арестович отреагировал на ракетные обстрелы Украины российскими ракетами
Арестович отреагировал на ракетные обстрелы Украины российскими ракетами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (52739)
2
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (45554)
3
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (35199)
4
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (31422)
5
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести" (28343)
6
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (26013)
7
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (23592)
8
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас (21557)
 
 
 
 