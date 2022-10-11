Сводка Воздушных сил за полдня: 20 сбитых ракет и 13 дронов-камикадзе

Оккупанты применили высокоточное оружие: выпустили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95, 12 ракет морского базирования типа "Калибр", а также использовали иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

За этот период ВС ВСУ уничтожили 33 воздушных цели, 20 ракет и 13 БПЛА.

Успешные попадания – на счету зенитных ракетных войск, авиации и мобильных огневых групп воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад", говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы сообщали о сбитии четырех ракет около 9.00 во вторник. Во Львовской области нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Спикер командования ВС Юрий Игнат сообщил в комментарии Суспільному, что всего 11 октября украинскими военными сбиты 18 ракет, восемь дронов-камикадзе на юге (Одесская и Николаевская области) и три беспилотника.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел 15 регионов Украины.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.