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Геращенко о возможности переворота в РФ: Может быть все, что угодно. Путин построил систему власти, которая сама по себе нестабильна

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Поддержка Путина в РФ падает и будет падать, сказал Геращенко (на фото)
Поддержка Путина в РФ падает и будет падать, сказал Геращенко (на фото)
Фото: mvs.gov.ua

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что поражения российской армии влияют на ситуацию в стране и что система управления, построенная президентом РФ Владимиром Путиным, начинает рушиться.

"Безусловно, все поражения, вся слабость российской армии непосредственно влияют на ситуацию внутри России. Путин все эти 22 года правил, давайте говорить честно, на основании того, что имел поддержку большинства россиян. Иногда эта поддержка, например после аннексии Крыма, достигала более 80%", – отметил Геращенко. 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержка Путина среди российского населения постепенно падает, а система, которую выстраивал глава Кремля, разрушается, сказал Геращенко. 

"Россияне видят, что их коррумпированные полиция и ФСБ не в состоянии предотвращать какие-то действия наших спецслужб на территории РФ. Они видят, что солдаты возвращаются без рук, без ног, а многие возвращаются "грузом 200". Поэтому поддержка Путина будет падать. Даже сегодняшние действия с массовым ракетным обстрелом – это попытка показать силу, показать, что он [Путин] что-то может", – добавил советник главы МВД. 

Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота"

"Может быть все, что угодно. Он построил такую систему власти, которая сама по себе нестабильна. Он является точкой, на которой сходится все. Поэтому возможно абсолютно любое развитие событий", – добавил Геращенко, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки, указывающие на то, что в РФ может намечаться переворот. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом, 24 февраля 2022 года, начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины. 

За последние семь с половиной месяцев, согласно данным Генштаба ВСУ, РФ в войне против Украины потеряла более 63 тыс. военнослужащих.

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км². Но в августе – сентябре в результате успешного контрнаступления украинская армия только на востоке Украины освободила около 9 тыс. км² территории и практически полностью освободила от оккупантов Харьковскую область. Также ВСУ продвигаются на юге. В Херсонской области деоккупированы 1170 км² территории, сообщили в оперативном командовании "Юг" 9 октября, пишет "Укринформ"

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Антон Геращенко, Алеся Бацман, государственный переворот, население
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