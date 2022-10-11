Геращенко о возможности переворота в РФ: Может быть все, что угодно. Путин построил систему власти, которая сама по себе нестабильна

Поддержка Путина в РФ падает и будет падать, сказал Геращенко (на фото) Фото: mvs.gov.ua

"Безусловно, все поражения, вся слабость российской армии непосредственно влияют на ситуацию внутри России. Путин все эти 22 года правил, давайте говорить честно, на основании того, что имел поддержку большинства россиян. Иногда эта поддержка, например после аннексии Крыма, достигала более 80%", – отметил Геращенко.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержка Путина среди российского населения постепенно падает, а система, которую выстраивал глава Кремля, разрушается, сказал Геращенко.

"Россияне видят, что их коррумпированные полиция и ФСБ не в состоянии предотвращать какие-то действия наших спецслужб на территории РФ. Они видят, что солдаты возвращаются без рук, без ног, а многие возвращаются "грузом 200". Поэтому поддержка Путина будет падать. Даже сегодняшние действия с массовым ракетным обстрелом – это попытка показать силу, показать, что он [Путин] что-то может", – добавил советник главы МВД.

Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

"Может быть все, что угодно. Он построил такую систему власти, которая сама по себе нестабильна. Он является точкой, на которой сходится все. Поэтому возможно абсолютно любое развитие событий", – добавил Геращенко, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки, указывающие на то, что в РФ может намечаться переворот.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube