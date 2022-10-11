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Антон Геращенко о планах РФ заключить "большое соглашение" с Западом: Инициативы проводить переговоры про Украину без Украины смехотворны. Это все – сотрясение воздуха

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Геращенко: Эрдоган использует ситуацию для усиления своих возможностей... Он играет на всех карточных столах
Геращенко: Эрдоган использует ситуацию для усиления своих возможностей... Он играет на всех карточных столах
Фото: mvs.gov.ua

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что России не удастся без Украины заключить "большое соглашение" с Западом, если оно будет касаться Украины. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

О том, что Россия хочет заключить соглашение с Западом, 7 октября рассказал спикер президента Турции Ибрагим Калын. Он сказал, что соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом, но "оно частично касается и Украины, несомненно". По данным турецкой газеты Milliyet, для подписания соглашения Турция хочет "посадить за один стол" Россию, США, Францию, Германию и Великобританию.

"На сегодняшний день президент Украины Владимир Зеленский заявил четко и ясно: переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным быть не может. Переговоры могут быть со следующим президентом, – напомнил Геращенко. – Инициативы проводить переговоры без Украины вообще смехотворны. Любые переговоры должны быть с участием Украины, если они касаются Украины. Поэтому думаю, что это все – не более чем сотрясение воздуха. Ни к каким реальным событиям оно не приведет". 

Комментируя роль Анкары в организации таких переговоров, советник министра отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган хочет показать себя миротворцем. 

"Эрдоган использует ситуацию для усиления своих возможностей... Он играет на всех карточных столах", – отметил Геращенко. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.

В сентябре 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины. В октябре он сказал, что Турция пытается помочь прекращению кровопролития в Украине, поскольку "даже самый худший мир лучше войны"

Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября. Всего было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, которые воевали на стороне Украине. России передали 55 российских военнослужащих и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума Путина Виктора Медведчука. Кроме того, Турция является одним из подписантов "зернового соглашения" о безопасном вывозе из украинских портов зерна. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Турция "ведет сложную игру по балансированию". "Здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России. У нас есть вопросы", – отметил он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Турция, Реджеп Эрдоган, Франция, Великобритания, переговоры, Антон Геращенко, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, война России против Украины
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