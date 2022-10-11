Антон Геращенко о планах РФ заключить "большое соглашение" с Западом: Инициативы проводить переговоры про Украину без Украины смехотворны. Это все – сотрясение воздуха

Геращенко: Эрдоган использует ситуацию для усиления своих возможностей... Он играет на всех карточных столах Фото: mvs.gov.ua

О том, что Россия хочет заключить соглашение с Западом, 7 октября рассказал спикер президента Турции Ибрагим Калын. Он сказал, что соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом, но "оно частично касается и Украины, несомненно". По данным турецкой газеты Milliyet, для подписания соглашения Турция хочет "посадить за один стол" Россию, США, Францию, Германию и Великобританию.

"На сегодняшний день президент Украины Владимир Зеленский заявил четко и ясно: переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным быть не может. Переговоры могут быть со следующим президентом, – напомнил Геращенко. – Инициативы проводить переговоры без Украины вообще смехотворны. Любые переговоры должны быть с участием Украины, если они касаются Украины. Поэтому думаю, что это все – не более чем сотрясение воздуха. Ни к каким реальным событиям оно не приведет".

Комментируя роль Анкары в организации таких переговоров, советник министра отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган хочет показать себя миротворцем.

"Эрдоган использует ситуацию для усиления своих возможностей... Он играет на всех карточных столах", – отметил Геращенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube