Антон Геращенко о планах РФ заключить "большое соглашение" с Западом: Инициативы проводить переговоры про Украину без Украины смехотворны. Это все – сотрясение воздуха

О том, что Россия хочет заключить соглашение с Западом, 7 октября рассказал спикер президента Турции Ибрагим Калын. Он сказал, что соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом, но "оно частично касается и Украины, несомненно". По данным турецкой газеты Milliyet, для подписания соглашения Турция хочет "посадить за один стол" Россию, США, Францию, Германию и Великобританию.
"На сегодняшний день президент Украины Владимир Зеленский заявил четко и ясно: переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным быть не может. Переговоры могут быть со следующим президентом, – напомнил Геращенко. – Инициативы проводить переговоры без Украины вообще смехотворны. Любые переговоры должны быть с участием Украины, если они касаются Украины. Поэтому думаю, что это все – не более чем сотрясение воздуха. Ни к каким реальным событиям оно не приведет".
Комментируя роль Анкары в организации таких переговоров, советник министра отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган хочет показать себя миротворцем.
"Эрдоган использует ситуацию для усиления своих возможностей... Он играет на всех карточных столах", – отметил Геращенко.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.
В сентябре 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины. В октябре он сказал, что Турция пытается помочь прекращению кровопролития в Украине, поскольку "даже самый худший мир лучше войны".
Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября. Всего было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, которые воевали на стороне Украине. России передали 55 российских военнослужащих и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума Путина Виктора Медведчука. Кроме того, Турция является одним из подписантов "зернового соглашения" о безопасном вывозе из украинских портов зерна.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Турция "ведет сложную игру по балансированию". "Здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России. У нас есть вопросы", – отметил он.