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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти – Associated Press

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По подсчетам журналистов, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму не менее $530 млн
По подсчетам журналистов, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму не менее $530 млн
Фото: EPA

Турция является одной из стран, причастной к контрабанде украинского зерна, которое Россия похитила на оккупированной территории Украины. Об этом 3 октября сообщило агентство Associated Press, которое провело расследование вместе с американским вещателем PBS.

Как отметило агентство, роль Турции в краже украинского зерна "особенно чувствительная", поскольку эта страна пытается быть посредником в военном конфликте между Украиной и Россией.

В ходе своего расследования журналисты с помощью спутниковых снимков, данных морской радиосвязи и других источников отследили около 30 судов, которые возили зерно из Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран – всего более 50 рейсов. По подсчетам журналистов, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму не менее $530 млн

В частности, расследователи отследили один из рейсов судна "Михаил Ненашев". 25 июня оно прибыло в турецкий порт Дертйол из оккупированного Россией Севастополя. В порту судно находилось у причала, принадлежащего компании MMK Metalurji. Журналисты зафиксировали, как из "Михаила Ненашева" выгружали зерно.

Associated Press напомнило, что MMK Metalurji – дочерняя компания Магнитогорского металлургического комбината, который принадлежит близкому к президенту РФ Владимиру Путину миллиардеру Виктору Рашникову. Против бизнесмена США, ЕС и Великобритания ввели санкции за его роль в войне против Украины. 

В компании Рашникова заявили, что судно прибыло из порта Кавказ (Краснодарский край, Россия), но, как отметили журналисты, эта информация неправдива, поскольку Кавказ не может принимать суда с осадкой, как у "Михаила Ненашева". 

Еще одно судно, которое по документам прибыло в Турцию из порта Кавказ, – "Федор". 17 июня оно доставило в турецкий порт Бандырма кукурузу. Груз за $2,7 млн выкупила турецкая компания Yayla Agro. Фирма утверждает, что соблюдение международного права для нее – "абсолютный приоритет" и что у нее есть документы, будто судно было загружено в порту Кавказ. На самом деле, отметило агентство, на спутниковых снимках от 12 июня видно, что "Федор" загружался в Севастополе. Yayla Agro также выкупила кукурузу, которую в Турцию доставило судно "Св. Николай". 24 июня это судно заметили в порту Измир, журналисты публиковали в Twitter видео с его разгрузкой. В Yayla Agro заявили, что по документам зерно прибыло из порта Кавказ, но, согласно спутниковым снимкам, судно отправилось в Турцию из Севастополя. Как и другие корабли-контрабандисты, "Федор" и "Св. Николай" слишком большие для порта Кавказ, отметило агентство. 

Associated Press обратило внимание, что зерно из Украины могут получать не только коммерческие компании в Турции, но и само правительство. Журналисты зафиксировали, что суда "Михаил Ненашев", Laodicea и Souria, которые перевозили зерно из Крыма в Турцию, находились возле приморских элеваторов, которые принадлежат турецкому государственному учреждению "Турецкий зерновой совет" (Turkish Grain Board). Это ведомство импортирует и экспортирует зерно и другую сельскохозяйственную продукцию. В организации на вопросы журналистов не ответили. 

Агентство отметило, что украинские власти ранее заявляли, что у них есть подозрения, будто украденное на оккупированных территориях зерно может контрабандным путем попадать в Турцию, но в Анкаре эти подозрения отвергали.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в июне заявил, что турецкие власти не нашли никаких доказательств, что в страну поступает похищенное в Украине зерно. Он сказал, что "записи о происхождении относятся к России", но, как отметило Associated Press, "что бы ни говорили записи, контрабандные операции продолжаются".

Опрошенные агентством правоведы отметил, что кража зерна в Украине является военным преступлением, за которое предусмотрена ответственность. 

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора на начало августа, российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в Крым более 650 тыс. тонн зерна. Затем его перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан. Правоохранители установили транспортные средства, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На 10 российских судов, в том числе на суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка", в Украине наложен арест.

Для вывоза краденого зерна Украины действует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска, а также в основном российские и сирийские суда, сообщил 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ. По его словам, краденое украинское зерно по этой схеме перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока. Всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, по информации Осташа, 87 сухогрузов

Теги: Россия, Крым, Украина, Турция, Ливан, Ближний Восток, военные, оккупация, цены, контрабанда, голод, Мевлют Чавушоглу, мародеры, судно, российские оккупанты, Иван Федоров, зерно
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