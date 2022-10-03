Россия похитила украинского зерна не менее чем на $530 млн – Associated Press

В ходе своего исследования журналисты с помощью спутниковых снимков, данных морской радиосвязи и других источников (вплоть до сообщений в соцсетях) отследили порядка 30 судов, которые возили зерно из Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран – всего более 50 рейсов.

В частности, Associated Press пишет об "изощренной контрабандной операции" России с использованием фальсифицированных деклараций.

В числе судов, которые причастны к такой деятельности, агентство назвало сухогруз Laodicea, о котором украинские власти говорили ранее, но ливанские власти не стали арестовывать это зерно.

Расследователи утверждают, что к контрабанде украинского зерна причастны государственная компания "Сиримар Шиппинг Лтд" из Сирии и Объединенная судостроительная корпорация из России. Обе компании находятся под международными санкциями.