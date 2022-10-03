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Россия похитила украинского зерна не менее чем на $530 млн – Associated Press

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Расследователи отследили десятки рейсов судов с зерном
Расследователи отследили десятки рейсов судов с зерном
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook (архив)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальная цифра. Об этом говорится в расследовании с участием Associated Press, оно было опубликовано 3 октября.

В ходе своего исследования журналисты с помощью спутниковых снимков, данных морской радиосвязи и других источников (вплоть до сообщений в соцсетях) отследили порядка 30 судов, которые возили зерно из Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран – всего более 50 рейсов.

В частности, Associated Press пишет об "изощренной контрабандной операции" России с использованием фальсифицированных деклараций.

В числе судов, которые причастны к такой деятельности, агентство назвало сухогруз Laodicea, о котором украинские власти говорили ранее, но ливанские власти не стали арестовывать это зерно.

Расследователи утверждают, что к контрабанде украинского зерна причастны государственная компания "Сиримар Шиппинг Лтд" из Сирии и Объединенная судостроительная корпорация из России. Обе компании находятся под международными санкциями.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины 8 сентября.

По данным Мининфраструктуры на 29 сентября, из украинских портов вышли 238 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 5,46 млн тонн агропродукции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжить срок действия соглашения о транзите украинского зерна через Черное море.

29 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным сказал, что продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Турция, Ливан, война, Черное море, кража, контрабанда, исследование, расследование, война России против Украины, судно, зерно
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